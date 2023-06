Van den Goorbergh 23e in TT-kwalificatie, pole voor Lopez

Zonta van den Goorbergh, met afwezigheid van de geblesseerde Bo Bendsneyder de enige Nederlander in de Moto2, ging vrijdag in de tweede oefensessie hard onderuit in de Geert Timmer-chicane. Hij sloot de reeks vrije trainingen af op de 24e plaats in een veld van 28 coureurs. Daarmee greep de 17-jarige coureur uit Breda naast een toegangsbewijs voor Q2 van de kwalificatie, waar de top veertien voor in aanmerking komt. Ook Fieten Olie Racing GP-teammaat Barry Baltus lukte het niet om een ticket te bemachtigen. Hij kwam slechts 0.019 tekort op P14 en werd vijftiende.

Halverwege de zonnige Q1 (27 graden Celsius) stond Baltus bovenaan de lijst met 1.36.860. Van den Goorbergh was op dat moment 1.2 seconde langzamer dan de Belg, goed voor P12 in de tussenstand. In de eindfase van de sessie legde de Nederlander met zijn Kalex een ronde af in 1.37.518. Daarmee steeg hij naar de achtste stek. Niemand wist in het tweede deel de tijd van Baltus te kraken. Jeremy Alcoba eindigde als tweede, voor Celestino Vietti en Sergio Garcia, die op het einde onderuit ging. Van den Goorbergh werd negende, goed voor de 23e startplek.

Ai Ogura was de snelste man in de vrije trainingen, gevolgd door de nummer twee van het WK en winnaar van de vorige twee races (op Mugello en de Sachsenring), Pedro Acosta. Filip Salac ging als derde door naar Q2. WK-leider Tony Arbolino noteerde de elfde tijd in de oefensessies. In Q2 ging Alonso Lopez, derde in de titelstrijd, er op het einde met de pole vandoor. Met 1.36.247 klopte hij WK-vierde Jake Dixon (+0.009) en Ai Ogura (+0.054). Op de tweede rij staan Fermin Aldeguer, Sam Lowes en Acosta. Arbolino bleef steken op de tiende plek, vlak voor de ervaren Aron Canet die onderuit ging in de Haarbocht. Baltus kwalificeerde zich als zestiende voor de TT.

De Moto2 TT van Assen gaat zondag om 12.15 uur van start.

De volledige uitslag van Q2: