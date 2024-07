De laatste races voor de Moto2-zomerstop verliepen voor Zonta van den Goorbergh niet naar wens. De Nederlander crashte flink tijdens de TT van Assen. Hij had dusdanig veel last van de blessures dat hij een week later tijdens de race op de Sachsenring voortijdig moest opgeven. De pijn werd hem simpelweg te veel. Komend weekend gaat het WK-circus verder met de tweede seizoenshelft. De eerste stop: Silverstone.

“Na een fijne zomerstop te hebben gehad kunnen we dit weekend eindelijk weer op de Moto2-machine klimmen”, blikt Van den Goorbergh vooruit. “Voor mij stond de zomerstop niet echt in het teken van verbeteren maar vooral in het teken van herstellen, met name omdat ik lang last heb gehad van de knieblessure die ik in Assen opliep. Nu gaat dat gelukkig een stuk beter en daar ben ik erg blij mee.” Jarno Janssen, teammanager van RW-Idrofoglia Racing GP, voegt toe: “Na het weekend op de Sachsenring hebben we onze geplande zomerstop gehad van drie weken. Het was fijn om ook even met andere dingen dan het racen bezig te zijn. Nu is het echter weer ‘back to business’ in Silverstone, een circuit dat ons in het verleden mooie momenten heeft gebracht. Zo stond Zonta vorig jaar als derde op de grid en eindigde Barry [Baltus] als zesde in de race.”

Het doel voor de tweede seizoenshelft is helder, voor zowel de rijder als het team. Van den Goorbergh: “Voor de tweede helft van het seizoen is het doel om stappen te blijven maken en om af en toe ook eens wat mooie resultaten te behalen. Eerst hebben we nog wat wedstrijden in Europa voordat we de overzeese races voor de boeg krijgen. Het zal een drukke en hectische periode worden, maar ik kijk er ontzettend naar uit.” Zijn werkgever vult aan: “Het is voor beide rijders belangrijk om in de tweede helft van dit seizoen grote stappen te maken. De eerste helft is met ups en downs verlopen waarbij we sterk begonnen, maar daarna werd het heel moeilijk om de beoogde resultaten te behalen. Laten we hopen dat beide rijders volledig hersteld zijn en voldoende rust hebben gekregen, zowel fysiek als mentaal. Hopelijk kunnen we de resultaten van het begin van dit seizoen weer oppakken en een sterke tweede helft van het seizoen rijden.”