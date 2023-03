Zonta van den Goorbergh voelde zich de hele week voorafgaand de Moto2-race in Portugal niet fit, maar besloot toch aan het weekend te beginnen en de GP op zondag te rijden. De zoon van oud-MotoGP-coureur Jurgen van den Goorbergh begon de wedstrijd als achttiende. Bij het doven van de rode lichten verloor de Nederlander meteen een aantal posities. Uiteindelijk voelde hij zich te ziek om nog door te gaan en in de veertiende ronde kwam de 17-jarige coureur de pits in en viel uit.

“Ik ben uiteraard niet blij met hoe het is verlopen, er was gewoon geen andere uitweg meer. Ik ben de hele week ziek geweest en het leek alleen maar erger te worden. Gisteravond begon ik met hoesten en daar had ik vandaag op de motor ook last van", zegt de rijder uit Breda. "Ik zag dat er nog negen ronden te rijden waren en ik zat in een groepje dat streed voor een positie buiten de punten, dus dat was niet iets waar ik risico voor wilde nemen. Het tempo was heel laag en ik reed dan ook niet zoals ik wilde. Dat heeft me doen besluiten om binnen te komen, iets dat ik nog nooit eerder in m’n carrière heb hoeven doen. Ik heb het in ieder geval geprobeerd, ook al voelde ik me ontzettend slecht. Nu hoop ik een beetje te kunnen herstellen en dan moeten we in Argentinië maar zien hoe het daar gaat.”

Aan de andere kant van de pitbox was er reden tot een feestje, al was Barry Baltus zelf niet heel tevreden. Hij reed vanaf de vijftiende startplek een uitstekende race en belandde met een twaalfde stek in de punten. De Belg viel bij de start een aantal posities terug, maar maakt deze vrij snel weer goed. Even lonkte de top-tien, maar met P12 haalde hij toch vier punten binnen.

“Het was geen slechte dag, maar toch ben ik een beetje teleurgesteld omdat ik meer had verwacht. Ik had moeite om andere rijders te passeren, maar ons tempo was best goed", aldus de coureur van RW Racing GP. "We beginnen het seizoen met vier punten op zak en we moeten zo doorgaan. Over het algemeen was het een goed weekend waarin we ons potentieel hebben laten zien. Het was erg belangrijk voor mij om de race uit te rijden en wat punten te scoren. Nu kijken we naar de Grand Prix van Argentinië, het wordt de eerste keer daar voor mij dus een nieuw circuit om te leren."

Foto: Rafa Marrodan