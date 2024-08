Begin 2023 meldde Collin Veijer zich voor het eerst op de startgrid van het wereldkampioenschap Moto3. Na overwinningen in de Red Bull Rookies Cup en de JuniorGP gaf Husqvarna Intact GP hem de kans om zijn debuut te maken op het wereldtoneel. Anderhalf jaar later weet Veijer dat zijn tweede campagne in de Moto3 meteen ook zijn laatste wordt. Met twee Grand Prix-zeges en zeven podiumplaatsen in 29 races heeft de pas 19-jarige Nederlander promotie afgedwongen naar de Moto2. Daarin komt hij volgend jaar aan de zijde van Deniz Öncü uit voor Red Bull KTM Ajo.

Uitstekende prestaties in Moto3

De overstap naar de Moto2 komt voor Veijer om meerdere redenen op een goed moment. Allereerst heeft hij in zijn eerste anderhalve seizoen in de Grands Prix zodanig gepresteerd dat de stap hogerop te rechtvaardigen is. In zijn debuutseizoen kwam Veijer nog relatief rustig uit de startblokken, maar gedurende het jaar zette hij flinke stappen en kon hij zich ook vaker in de strijd om het podium melden. In Thailand slaagde hij daar voor het eerst in, om een race later in Maleisië de eerste Nederlandse Grand Prix-zege sinds 1990 te boeken. Het leidde uiteindelijk tot de zevende plek in de eindstand met 149 punten.

Collin Veijer mengt zich dit seizoen vrijwel iedere race in de strijd om het podium. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Dit jaar heeft Veijer opnieuw een stap gezet, want ondanks de overstap naar banden van Pirelli doet hij vanaf de eerste race mee om het podium. In Spanje boekte de rijder uit Staphorst de tweede GP-zege uit zijn nog jonge loopbaan, om in vier van de zes daaropvolgende races op het podium te eindigen - waaronder in de TT van Assen. Halverwege het Moto3-seizoen staat Veijer zodoende vierde in de tussenstand, 68 punten achter leider David Alonso en slechts 15 punten achter nummer twee Iván Ortolá. De wereldtitel behalen lijkt dus een grote uitdaging te worden en dat geldt ook voor het 'uitspelen' van de Moto3-klasse, maar hij heeft wel bewezen mee te kunnen met de absolute top.

Lengte wordt nadeel in Moto3

Ook is de stap van Veijer naar de Moto2 goed te verklaren als zijn lengte in de overwegingen wordt meegenomen. Met een 1 meter 78 is hij een van de langere rijders in het huidige Moto3-veld. Door de kleine en lichte motorfietsen met relatief weinig vermogen speelt het gewicht van de rijders een grote rol in het kampioenschap. Op dat vlak is Veijer een van de rijders die een nadeel ondervindt, zeker ten opzichte van kleinere rijders als David Alonso (1,62 meter) en Daniel Holgado (1,67 meter). Daar waar zij door hun kleinere lengte van nature wat lichter zijn, geldt voor Veijer dat hij moet proberen zijn gewicht zo laag mogelijk te houden. Op de lange termijn wordt dat echter steeds lastiger.

Collin Veijer (rechts) met zijn kleinere concurrenten David Muñoz (links) en David Alonso (midden) Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Natuurlijk speelt gewicht ook in de Moto2 een rol, maar een paar kilogram meer of minder is in het middelste wereldkampioenschap minder doorslaggevend dan in de Moto3. Er is meer vermogen en de motorfietsen zijn van nature al zwaarder, waardoor het gewicht van de rijder niet echt een heikel punt is. Het neemt niet weg dat Veijer ook in de Moto2 afgetraind aan de start zal verschijnen, maar op fysiek gebied lijkt de grotere Moto2-fiets een betere match te zijn. "2025 is het juiste moment om de overstap te maken, ook fysiek past de Moto2-motor beter bij me", vertelde Veijer zelf dan ook over zijn aanstaande promotie naar KTM Ajo.

Kans bij topteam in Moto2

Tot slot heeft Veijer bij KTM Ajo een zitje bij een van de topteams in de Moto2 te pakken. Dit jaar beleeft de renstal van de Finse teambaas Aki Ajo een lastiger jaar met na tien Grands Prix de zevende plek in de tussenstand bij de teams en slechts één podiumplek, die op Silverstone werd veiliggesteld door Celestino Vietti. KTM Ajo is in 2024 - net als de andere teams met een Kalex-chassis - niet opgewassen tegen de MT Helmets - MSI en SpeedUp, de twee teams die met chassis' van Boscoscuro rijden. De Italiaanse chassismaker heeft zeven van de eerste tien Grands Prix dit jaar gewonnen en bezet in het kampioenschap voor rijders de posities één, twee, vier en vijf.

De huidige dominantie van Boscoscuro neemt echter niet weg dat KTM Ajo een van de sterkste teams in de Moto2 is. De formatie is sinds 2015 actief in de Moto2 en wist dat jaar - net als in 2016 - de wereldkampioen af te leveren in de persoon van Johann Zarco. Ook in de daaropvolgende jaren deed het team mee in de voorste gelederen, maar titels werden tot 2021 niet meer behaald. Dat jaar maakte Remy Gardner een einde aan de droogte, waarna Augusto Fernández en Pedro Acosta in respectievelijk 2022 en 2023 met de Moto2-wereldtitel aan de haal gingen. In Veijer ziet KTM Ajo mogelijk een nieuwe wereldkampioen en gezien de staat van dienst van het team is het volkomen logisch dat de rijder is ingegaan op het aanbod om na twee Moto3-seizoenen al te promoveren naar de Moto2.