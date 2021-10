Viral op vrijdag, punten op zondag voor solide Bendsneyder

Bo Bendsneyder begon zondag vanaf de twaalfde startplek aan de race en wist zich vrijwel de hele wedstrijd op die positie te handhaven. Uiteraard werden er vooraan fouten gemaakt door onder andere Raul Fernandez, Remy Gardner en Marco Bezzecchi, drie coureurs die normaal voor Bendsneyder eindigen. Toch was het een opsteker voor de Rotterdammer die vijf weken geleden nog grote problemen had tijdens de Grand Prix van San Marino, die op hetzelfde circuit verreden werd.

“Het is een hele positieve zondag geweest”, verklaarde Bendsneyder. “Het belangrijkste is dat we een grote stap gemaakt hebben ten opzichte van de eerste Misano-race. Toen was ik echt aan het worstelen, eindigde ik als laatste en dat was echt het slechtste weekend van het seizoen. Als je terugkomt en op de twaalfde plek eindigt, dan mogen we daar tevreden mee zijn.”

De afgelopen races zat Bendsneyder in een vormdip. De Nederlander schurkte aan tegen de top-tien van het klassement, maar die lijkt voorlopig uit het zicht. Wel ziet Bendsneyder mogelijkheden voor de komende races. “We kunnen ons nog verder verbeteren, maar we zijn echt blij met wat we vandaag bereikt hebben”, vervolgde hij. “Ik wil het team bedanken, ze hebben het geweldig gedaan en ten opzichte van de vorige races hebben we hier zeker dingen bevestigd waar we al een vermoeden van hadden. Voor de volgende race gaan we met dezelfde instelling werken en hopelijk kunnen we dan nog wat mooie resultaten scoren.”

Bendsneyder ging op vrijdag tijdens de vrije trainingen viral toen hij zijn machine op miraculeuze wijze vast kon houden na wat een gigantische high-sider had kunnen zijn. Beelden van het incident gingen de wereld over.