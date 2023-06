Vijftiende startplek voor Bendsneyder in Duitsland, Acosta pakt pole

Door de verregende tweede en derde vrije training gold ook voor de Moto2-coureurs dat hun tijden uit de eerste training bepalend waren voor een plekje in Q2. Bo Bendsneyder wist zich in VT1 bij de snelste veertien te plaatsen, waardoor hij in Q1 kon toekijken. Voor landgenoot Zonta van den Goorbergh en toppers als Aron Canet en Ai Ogura wachtte wel de helse klus om zich in het eerste deel van de kwalificatie in de top-vier te eindigen en deelname aan Q2 af te dwingen.

Fieten Olie Racing GP-rijder Barry Baltus opende sterk in Q1 door in zijn tweede ronde 1.24.413 te rijden, waarmee hij het tempo bepaalde in de eerste run. Teamgenoot Van den Goorbergh moest het opdat moment doen met de achtste tijd, wat virtueel de 22e startpositie was. Op Darryn Binder na kwamen alle rijders vervolgens met een nieuwe set banden naar buiten voor de beslissende fase. De Zuid-Afrikaan zou daar de grote verliezer van worden, want hij kukelde in de slotfase van de tweede naar de vijfde plek. Daarmee viel hij buiten de boot voor Q2, net als Van den Goorbergh op de negende stek. Hij moet zondag zodoende vanaf de 23e plek aan de race beginnen. De snelste tijd van teammaat Baltus bleef staan, al reed Canet na het vallen van de vlag nog dezelfde tijd. Zij plaatsten zich daarmee, net als Somkiat Chantra en Sergio Garcia, voor Q2.

De achttien overgebleven coureurs, onder wie dus ook Bendsneyder, meldden zich vervolgens voor de vijftien minuten durende strijd om pole-position. Tony Arbolino opende het bal door 1.24.448 te rijden, om daar met zijn tweede poging meteen 1.24.217 van te maken. Bendsneyder moest op dat moment nog genoegen nemen met de dertiende plek op zeven tienden van de snelste man. In de laatste vijf minuten keerden de rijders terug op de baan voor de beslissing in Q2. Filip Salac kon daarin echter geen vuist maken, want hij eindigde in de grindbak van bocht 1 na een schuiver.

Pedro Acosta had op dat moment de eerste plek net overgenomen door 1.24.052 te noteren, maar na het verdwijnen van de gele vlag konden de rijders nog aanzetten voor een laatste poging om pole te veroveren. De tijd van de KTM Ajo-coureur bleef voor de concurrentie echter buiten bereik, terwijl hij die zelf nog aanscherpte tot 1.23.858. Tony Arbolino pakte de tweede startplek op een kleine drie tienden van Acosta, gevolgd door Jake Dixon op P3. Aron Canet, Alonso Lopez en Sam Lowes verzekerden zich van de tweede startrij. Bendsneyder verbeterde zich nog wel met zijn laatste getimede ronde, maar door verbeteringen van de concurrentie moet hij het uiteindelijk doen met de vijftiende startpositie.

De Moto2-race op de Sachsenring begint zondag om 12.15 uur.

Uitslag kwalificatie Moto2 Sachsenring