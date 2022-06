Vietti pakt de Moto2-pole in Catalonië, Bendsneyder zevende

Van den Goorbergh twaalfde in Q1

Met meerdere grote namen in de mix, waaronder kampioenschapsleider Celestino Vietti Ramus, WK-vijfde Tony Arbolino en Somkiat Chantra (achtste in de titelstrijd), leek het op papier vrijwel onmogelijk voor Zonta van den Goorbergh om een van de vier toegangsbewijzen voor Q2 te scoren. De Nederlander klokte in het eerste deel van de sessie 1.45.368, zijn beste tijd tot dat moment in Barcelona. Hij stond daarmee halverwege op P10, goed voor de 24e startplek.

Alonso Lopez voerde op dat punt de lijst aan met 1.44.446, gevolgd door Vietti en Arbolino. In het tweede deel wisten de meeste piloten hun tijd niet meer te verbeteren en de top-drie bleef op het scorebord staan. Het vierde Q2-ticket ging naar Jorge Navarro. Chantra greep met een vijfde plaats net mis. Van den Goorbergh werd tiende. Hij liet onder meer de ervaren Niccolo Antonelli en Simone Corsi knap achter zich.

Vietti verrast met pole

Na een vierde plaats in de vrije training - achter Joe Roberts, Jake Dixon en Pedro Acosta - was Bo Bendsneyder een van de favorieten voor Q2, met daarin achttien piloten. Ook rond Van den Goorberghs RW Racing-teamgenoot Barry Baltus waren met een zevende plaats de verwachtingen hooggespannen. Aron Canet opende de debatten met 1.44.210. Roberts en Dixon sloten aan op een voorlopige tweede en derde plek, gevolgd door Bendsneyder. Canet verbeterde de pole-tijd in zijn tweede snelle ronde naar 1.43.831. Sam Lowes verwees met een verschil van 0.002 Bendsneyder een plekje terug.

Nadat iedereen de pits had bezocht voor een andere achterband, werden alle registers nog een keer opengetrokken. Maar het was druk op de baan en menig coureur zat vast in verkeer. Toch lukte het Vietti, die ondanks zijn WK-leiderschap niet bekend staat als 'kwalificatiebeest', om de pole te veroveren. De Italiaan noteerde in zijn laatste ronde 1.43.823, 0.008 rapper dan Canet. Hij tekende daarmee voor zijn tweede pole van het jaar. Vietti mocht ook bij de seizoensopener in Qatar vooraan beginnen.

Canet eindigde als tweede, voor Roberts, Dixon, Albert Arenas en Lowes. Bendsneyer werd uiteindelijk zevende met 1.44.07, ruim een halve seconde langzamer dan Vietti. Baltus moest genoegen nemen met de zeventiende startplek.

De Grand Prix van Catalonië begint zondag om 12.20 uur.

Uitslag: Kwalificatie Moto2 Grand Prix van Catalonië