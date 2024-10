De eerste training van de Moto2 Grand Prix van Thailand werd opgeschrikt door een vervelende botsing tussen Tony Arbolino en Zonta van den Goorbergh. Eerstgenoemde was in de eerste fase van de openingstraining in Buriram gecrasht en probeerde vervolgens met zijn beschadigde Kalex terug te keren in de pits. Bij de ingang van de pits hoopte hij op hulp van marshals om het motorblok weer aan de praat te krijgen. Terwijl enkele marshals hem de helpende hand wilden bieden, kwam Van den Goorbergh met een behoorlijke vaart aanzetten. De Nederlander wilde nog afremmen, maar kon contact niet voorkomen en raakte Arbolino vol op zijn linkerbeen. De sessie werd vervolgens stilgelegd door de wedstrijdleiding.

Van den Goorbergh kwam ongeschonden uit het voorval, maar Arbolino ging meteen naar de grond met pijn aan zijn been. Na een eerste onderzoek in het medisch centrum op Chang International Circuit werd hij doorverwezen naar een lokaal ziekenhuis voor verdere onderzoeken. "Het was een incident bij de ingang van de pits. Het wiel raakte hem rechtstreeks op zijn kuit", verklaarde dr. Angel Charte, de hoofdarts van de MotoGP-paddock. "Op de beelden was te zien dat zijn linkerenkel een volledige rotatie maakte. We hebben op de röntgenfoto's niets kunnen zien, maar uit voorzorg sturen we hem naar het ziekenhuis om er zeker van te zijn dat er geen schade is aan de enkelbanden."

Uit het onderzoek in het lokale ziekenhuis is naar voren gekomen dat er inderdaad geen verdere schade is aan het been en de enkel van Arbolino. De Marc VDS-rijder kwam dus met de schrik vrij en werd vervolgens ook fit verklaard door de MotoGP-artsen. Hij kan gewoon deelnemen aan de tweede vrijdagse Moto2-training, die om 09.05 uur begint. Marcos Ramírez klokte de snelste tijd in de eerste sessie met 1.35.897. De Spanjaard bleef landgenoten Manuel González en Fermín Aldeguer nipt voor. Ai Ogura, die dit weekend al kampioen kan worden, trapte het weekend af met de vierde tijd.