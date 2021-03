Lowes klasse apart in GP van Qatar, Bendsneyder negende

Vroeg in de openingswedstrijd van het seizoen pakte Lowes het initiatief. Hij herstelde zich vlotjes na een mindere start en passeerde verschillende coureurs. Hij snelde naar de koppositie en eenmaal aan de kop reed hij sneller dan wie dan ook. In de tweede helft van de race leek de opgestoomde Remy Gardner nog even aanspraak te maken op de overwinning, maar met nog vijf ronden te gaan sloeg Lowes de beslissende slag toen hij de snelste ronde van de race reed. Hij bouwde een voorsprong op van twee seconden en koerste daarmee af op de overwinning.

Ook de strijd om de tweede plaats was in beton gegoten. Gardner wist na zijn inhaalrace weg te rijden van de derde plek. De Ajo KTM-rijder eindigde op iets meer dan twee seconden van Lowes als tweede. De strijd om de derde plaats ging tussen debutant Raul Fernandez, Marco Bezzecchi en Fabio di Giannantonio. Fernandez begon voortvarend aan de wedstrijd, maar zakte in de slotfase een beetje weg. Fernandez moest de mannen laten rijden, Gresini-rijder Di Giannantonio pakte de derde plaats na een machtige inhaalactie op Bezzecchi en werd zodoende derde. Fernandez werd vijfde voor Joe Roberts en Jake Dixon op de zevende plaats. Marcel Schrotter werd achtste met Bo Bendsneyder op de negende plaats.

Bendsneyder kan geen vuist maken tegen toprijders

De Nederlander had zich ongetwijfeld meer voorgesteld van de openingswedstrijd, waarin hij als derde mocht starten. De start was uitstekend voor Bendsneyder, die zelfs even aan de kop kwam piepen. Op topsnelheid verloor hij echter veel terrein en zag zo de ene na de andere coureur langszij komen. In de tweede helft van de race vond Bendsneyder een beter ritme, maar het was te laat om in aanmerking te komen voor een top-vijf.

Bendsneyder vocht het duel met Marcel Schrotter en Jorge Navarro uit. Die laatste wist hij uiteindelijk nog te verschalken. Een negende plaats was het resultaat voor de Nederlander, die daarmee net als vorig jaar met een solide puntenfinish aan het seizoen begint.

Achter Navarro eindigde de Amerikaanse debutant Cameron Beaubier als elfde voor Celestino Vietti en Aron Canet. Augusto Fernandez werd veertiende terwijl Bendsneyders teamgenoot Thomas Lüthi het laatste WK-punt pakte.

NTS RW Racing GP had geen coureur aan de finish. Hafizh Syahrin moest na negen rondjes opgeven. Barry Baltus kwam door een polsbreuk niet aan de start.

Volgend weekend gaat het Moto2-seizoen verder op hetzelfde circuit, dan staat de Grand Prix van Doha op het programma.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Qatar

Uitslag volgt.