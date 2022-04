Van den Goorbergh knokt zich naar Q2 in Portugal en pakt P16

In het kielzog van landgenoot Bo Bendsneyder vloog Van den Goorbergh in de eindfase van Q1 naar 1.46.086 en de eerste plaats. Alleen Marcos Ramirez, Tony Arbolino en Jorge Navarro wisten op Portimao in de laatste minuten nog onder de tijd van de RW Racing GP-coureur door te gaan, maar daar bleef het ook bij. Zo pakte Van den Goorbergh knap het vierde en laatste toegangsbewijs voor Q2. Bendsneyder overleefde de schifting niet; hij werd achtste in Q1, net voor de Belg Barry Baltus.

In Q2 liet Van den Goorbergh opnieuw van zich spreken. Het 16-jarige talent uit Breda stond in het begin even bovenaan en bleef daarna sterke tijden noteren met zijn Kalex. Met nog twee minuten te gaan, stond Van den Goorbergh op de twaalfde plek. Hij zakte vervolgens vier plekken, naar P16. Met 1.45.354 was hij echter slechts 1.2 seconde langzamer dan de beste tijd. Het verschil met de tiende plaats bedroeg vier tienden.

De pole werd een prooi voor de Spanjaard Aron Canet met 1.44.151. Cameron Baubier uit Amerika en de Brit Jake Dixon nemen zondag ook plaats op de voorste startlijn.

Van den Goorbergh heeft dit jaar nog geen punten gescoord. Hij werd 24e in Qatar en 23e in Indonesië. Daarna volgden twee uitvalbeurten. Bij de Grand Prix van Argentinië wist de zoon van oud-coureur Jurgen van den Goorbergh al eens een veertiende startplaats te veroveren.

"Op droge baan Q2 niet verwacht"

"Het was het plan om direct door te gaan naar Q2", zei Van den Goorbergh tegen Ziggo Sport. Hij had na de natte eerste vrije training het gevoel dat Q2 erin zou zitten, mits die ook nat zou zijn "Makkelijk". Maar na zijn crash in de tweede training en communicatieproblemen met het team in de derde was hij minder optimistisch geworden. Met een droge baan en veel sterke concurrenten zou Kwalificatie 1 helemaal een lastig verhaal worden, zo dacht de Nederlander. "Het droogde heel hard op. Hier en daar waren er nog wat natte plekken op de baan, wat het extra lastig maakte. Ik was aan het pushen en heb veel rondjes gereden om een beetje ritme op te bouwen. Uiteindelijk was het net genoeg om door te gaan naar Q2."

"Het begin van Q2 was goed, ik zat in een ritme en was aan het pushen. Daarna kakte ik wat in. In de laatste rondjes zou ik nog aanzetten, maar ik maakte een foutje. Hierdoor sta ik een paar plekken verder naar achteren, maar dat is geen ramp." Over een puntenfinish op zondag hield Van den Goorbergh zich op de vlakte: "Je weet het maar nooit."

Uitslag Kwalificatie 2 MotoGP Grand Prix van Portugal