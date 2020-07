Rossi reageert op 'rampzalige' incidenten van VR46-rijders

Zevenvoudig MotoGP-wereldkampioen Rossi had veel succes met de jongelingen uit de VR46 Academy, het opleidingsproject voor jonge Italiaanse rijders. De nasleep verliep echter wat minder. In de Moto2-race eindigde Rossi’s halfbroer Luca Marini als tweede voor teamgenoot Marco Bezzecchi. De twee vierden het succes na afloop in de uitloopronde. Toen ze een poging deden elkaars hand te schudden, kwamen ze ten val.

In de Moto3-race in Jerez schopte Celestino Vietti het tot de derde plaats, hij stond daarmee voor het eerst dit seizoen op het podium. Vietti ging echter onzorgvuldig om met zijn fles prosecco en hield er een flinke jaap in zijn hand aan over. Zijn hand moest bij de Clinica gehecht worden, later werd hij in de paddock gezien met een flink verband om zijn hand.

Gevraagd naar de incidenten, zei Rossi: “Toen ik de beide motoren zag, de motoren van mijn team, in de grindbak na de finish dacht ik: ‘Dit kan niet waar zijn’. Ik had direct door dat ze probeerden om elkaar de hand te schudden en dat ze daardoor ten val gekomen waren. En we maakten ons al zorgen omdat Celestino een blessure opgelopen had op het podium. Hij brak de fles en heeft hechtingen in zijn hand. Hij wilde de fles op de grond slaan zodat de champagne eruit zou spuiten, maar de fles brak en nu heeft hij een flinke snee met [22] hechtingen. Het is een ramp, een ramp. In parc fermé zei ik tegen m’n broer en Bez dat ze normaal moesten doen op het podium, dit was genoeg.”

VR46 Academy-coureurs Francesco Bagnaia (Pramac) en Franco Morbidelli (Petronas SRT) waren betrokken in het podiumgevecht in de MotoGP-race, maar beiden vielen uit met technische problemen. Rossi was desondanks ‘trots’ op de prestaties van zijn pupillen en verklaarde dat het succes van de Academy heeft geholpen bij zijn eigen moeilijkheden. “Ik ben echt trots op de jongens, we zijn erg close met z’n allen. We hebben een geweldige band”, verklaarde de 41-jarige rijder. “We doen het erg goed, we zijn sterk aan het seizoen begonnen en ze hebben mij goed geholpen toen ik gefrustreerd was door m’n eigen slechte resultaten. Ze geven nooit op, ze pushen me altijd en tussen de jonge jongens voel ik mezelf ook jong.”