Tweede rij voor Veijer in Moto2-kwalificatie Thailand, Agius op pole
De eerste pole-position van het Moto2-seizoen 2026 is voor Senna Agius. Voor Collin Veijer is er in Thailand een plekje op de tweede startrij, terwijl Zonta van den Goorbergh in Q1 strandt.
Met drie oefensessie van de Moto2 op het Chang International Circuit achter de rug verlegden de rijders de focus naar de eerste kwalificatie van het nieuwe seizoen. Het verdelen van de startposities werd zoals gebruikelijk opgedeeld in twee segmenten, met in het eerste deel een gevecht om de vier resterende plaatsen in de strijd om pole-position.
In het eerste deel van de Moto2-kwalificatie moesten diverse snelle rijders proberen om plaatsing voor Q2 af te dwingen. Zonta van den Goorbergh behoorde tot dat gezelschap, evenals Tony Arbolino en het snelle Marc VDS-duo Deniz Öncü en Arón Canet. De verrassendste naam in Q1 was echter David Alonso. De Colombiaan was in de eerste vrije training nog de snelste, maar toch kon hij zich vrijdag niet rechtstreeks voor Q2 plaatsen.
Van het gezelschap in Q1 tekende Öncü voor de beste opening door 1.35.013 te noteren, waarmee hij de snelste was na de eerste run. Pas met een minuut te gaan was er iemand die deze tijd aan wist te scherpen. Dat was Daniel Muñoz. De Italtrans-rijder snelde naar 1.34.896 en dat bleek voldoende om als snelste door te dringen tot Q2.
Öncü verbeterde zich niet meer, maar ging als nummer twee mee naar Q2. Daarin werd de Turk vergezeld door teamgenoot Canet en Alonso. Laatstgenoemde had slechts 29 duizendsten marge op Alonso López, terwijl ook Luca Lunetta en Arbolino binnen een halve tiende van de Aspar-rijder eindigden. Van den Goorbergh kwam twee tienden tekort voor een plek in Q2 en moet zondag vanaf P23 aan de race beginnen.
Agius verrast, sterke tweede run voor Veijer
Een gezelschap van achttien rijders mocht in Q2 strijden om de eerste Moto2-pole van 2026. Tot die groep behoorde ook Collin Veijer, die na een sterke vrijdag niet in actie hoefde te komen in Q1. In de eerste fase van het tweede kwalificatiedeel kon de rijder van KTM Ajo zich niet bemoeien met de strijd vooraan, want hij keerde na zijn eerste run als nummer veertien terug naar de pits.
De snelste tijd was op dat moment in handen van Dani Holgado. De Aspar-rijder noteerde in zijn eerste run 1.36.625, waarmee hij de enige was die onder de eerste richttijd van Iván Ortolá dook. Manuel González completeerde de top-drie, voor Filip Salac en de verrassende Mario Aji.
In de tweede run gingen alle rijders op pad met nieuw rubber en dat leverde meteen verschuivingen op. Eerst kwam Izan Guevara naar de tweede plek op slechts één duizendste van Holgado, waarna Veijer de vierde tijd noteerde. Senna Agius duwde het hele gezelschap een plekje terug door met 1.34.576 een nieuwe toptijd te rijden.
De concurrentie wilde daar een antwoord op geven, maar een crash van Álex Escrig - die Sergio García meenam in zijn val - stak daar een stokje voor. De eerste Moto2-pole van het seizoen was dus voor Agius, op slechts 28 duizendsten gevolgd door Guevara. Holgado completeerde de top-drie op minder dan een halve tiende achterstand.
Ortolá zakte dus terug naar de vierde plek, met Celestino Vietti op de vijfde plaats. Veijer completeerde de tweede rij, voor González en Salac. Ook voor Aji en Alonso was er een plekje in de top-tien weggelegd aan het einde van de kwalificatie, met Ángel Piqueras op de elfde plaats als beste rookie.
De Moto2 Grand Prix van Thailand wordt zondag om 7.15 uur Nederlandse tijd verreden.
Uitslag: Kwalificatie Moto2 GP van Thailand
Q2
|Pos
|Rijder
|#
|Motor
|Ronden
|Tijd
|Interval
|Km/u
|Topsnelheid
|1
|S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex Moto2
|8
|
1'34.576
|173.346
|2
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-26
|8
|
+0.028
1'34.604
|0.028
|173.294
|3
|D. Holgado CFMOTO Aspar Team
|96
|Kalex Moto2
|8
|
+0.049
1'34.625
|0.021
|173.256
|4
|I. Ortolá QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Kalex Moto2
|7
|
+0.117
1'34.693
|0.068
|173.132
|5
|C. Vietti Ramus SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-26
|8
|
+0.170
1'34.746
|0.053
|173.035
|6
|C. Veijer KTM Ajo
|95
|Kalex Moto2
|8
|
+0.212
1'34.788
|0.042
|172.958
|7
|M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex Moto2
|7
|
+0.220
1'34.796
|0.008
|172.944
|8
|F. Salač OnlyFans American Racing Team
|12
|Kalex Moto2
|7
|
+0.254
1'34.830
|0.034
|172.881
|9
|M. Aji Honda Team Asia
|64
|Kalex Moto2
|7
|
+0.259
1'34.835
|0.005
|172.872
|10
|D. Alonso CFMOTO Aspar Team
|80
|Kalex Moto2
|7
|
+0.284
1'34.860
|0.025
|172.827
