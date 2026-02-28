Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Kwalificatieverslag
Moto2 Buriram

Tweede rij voor Veijer in Moto2-kwalificatie Thailand, Agius op pole

De eerste pole-position van het Moto2-seizoen 2026 is voor Senna Agius. Voor Collin Veijer is er in Thailand een plekje op de tweede startrij, terwijl Zonta van den Goorbergh in Q1 strandt.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Collin Veijer, Red Bull KTM Ajo

Foto door: Red Bull KTM Ajo

Met drie oefensessie van de Moto2 op het Chang International Circuit achter de rug verlegden de rijders de focus naar de eerste kwalificatie van het nieuwe seizoen. Het verdelen van de startposities werd zoals gebruikelijk opgedeeld in twee segmenten, met in het eerste deel een gevecht om de vier resterende plaatsen in de strijd om pole-position.

In het eerste deel van de Moto2-kwalificatie moesten diverse snelle rijders proberen om plaatsing voor Q2 af te dwingen. Zonta van den Goorbergh behoorde tot dat gezelschap, evenals Tony Arbolino en het snelle Marc VDS-duo Deniz Öncü en Arón Canet. De verrassendste naam in Q1 was echter David Alonso. De Colombiaan was in de eerste vrije training nog de snelste, maar toch kon hij zich vrijdag niet rechtstreeks voor Q2 plaatsen.

Van het gezelschap in Q1 tekende Öncü voor de beste opening door 1.35.013 te noteren, waarmee hij de snelste was na de eerste run. Pas met een minuut te gaan was er iemand die deze tijd aan wist te scherpen. Dat was Daniel Muñoz. De Italtrans-rijder snelde naar 1.34.896 en dat bleek voldoende om als snelste door te dringen tot Q2.

 

Öncü verbeterde zich niet meer, maar ging als nummer twee mee naar Q2. Daarin werd de Turk vergezeld door teamgenoot Canet en Alonso. Laatstgenoemde had slechts 29 duizendsten marge op Alonso López, terwijl ook Luca Lunetta en Arbolino binnen een halve tiende van de Aspar-rijder eindigden. Van den Goorbergh kwam twee tienden tekort voor een plek in Q2 en moet zondag vanaf P23 aan de race beginnen.

Agius verrast, sterke tweede run voor Veijer

Een gezelschap van achttien rijders mocht in Q2 strijden om de eerste Moto2-pole van 2026. Tot die groep behoorde ook Collin Veijer, die na een sterke vrijdag niet in actie hoefde te komen in Q1. In de eerste fase van het tweede kwalificatiedeel kon de rijder van KTM Ajo zich niet bemoeien met de strijd vooraan, want hij keerde na zijn eerste run als nummer veertien terug naar de pits.

De snelste tijd was op dat moment in handen van Dani Holgado. De Aspar-rijder noteerde in zijn eerste run 1.36.625, waarmee hij de enige was die onder de eerste richttijd van Iván Ortolá dook. Manuel González completeerde de top-drie, voor Filip Salac en de verrassende Mario Aji.

In de tweede run gingen alle rijders op pad met nieuw rubber en dat leverde meteen verschuivingen op. Eerst kwam Izan Guevara naar de tweede plek op slechts één duizendste van Holgado, waarna Veijer de vierde tijd noteerde. Senna Agius duwde het hele gezelschap een plekje terug door met 1.34.576 een nieuwe toptijd te rijden.

 

De concurrentie wilde daar een antwoord op geven, maar een crash van Álex Escrig - die Sergio García meenam in zijn val - stak daar een stokje voor. De eerste Moto2-pole van het seizoen was dus voor Agius, op slechts 28 duizendsten gevolgd door Guevara. Holgado completeerde de top-drie op minder dan een halve tiende achterstand.

Ortolá zakte dus terug naar de vierde plek, met Celestino Vietti op de vijfde plaats. Veijer completeerde de tweede rij, voor González en Salac. Ook voor Aji en Alonso was er een plekje in de top-tien weggelegd aan het einde van de kwalificatie, met Ángel Piqueras op de elfde plaats als beste rookie.

De Moto2 Grand Prix van Thailand wordt zondag om 7.15 uur Nederlandse tijd verreden.

Uitslag: Kwalificatie Moto2 GP van Thailand

Q2

Alle statistieken
 
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 8

1'34.576

   173.346  
2 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 8

+0.028

1'34.604

 0.028 173.294  
3 Spain D. Holgado CFMOTO Aspar Team 96 Kalex Moto2 8

+0.049

1'34.625

 0.021 173.256  
4 Spain I. Ortolá QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 7

+0.117

1'34.693

 0.068 173.132  
5 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 8

+0.170

1'34.746

 0.053 173.035  
6 Netherlands C. Veijer KTM Ajo 95 Kalex Moto2 8

+0.212

1'34.788

 0.042 172.958  
7 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 7

+0.220

1'34.796

 0.008 172.944  
8 Czech Republic F. Salač OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 7

+0.254

1'34.830

 0.034 172.881  
9 Indonesia M. Aji Honda Team Asia 64 Kalex Moto2 7

+0.259

1'34.835

 0.005 172.872  
10 Spain D. Alonso CFMOTO Aspar Team 80 Kalex Moto2 7

+0.284

1'34.860

 0.025 172.827  
Volledige uitslag

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Tweede rij voor Veijer in Moto2-kwalificatie Thailand, Agius op pole

Moto2
MOT2 Moto2
Buriram
Tweede rij voor Veijer in Moto2-kwalificatie Thailand, Agius op pole

De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Thailand

MotoGP
MGP MotoGP
GP van Thailand
De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Thailand

Interview: Esmee Kosterman klaar voor F1 Academy: "Als een wolf achter de schapen aan"

Feature
F1 Academy
Feature
F1AC F1 Academy
Interview: Esmee Kosterman klaar voor F1 Academy: "Als een wolf achter de schapen aan"

Uitslag: Kwalificatie MotoGP Grand Prix van Thailand

MotoGP
MGP MotoGP
GP van Thailand
Uitslag: Kwalificatie MotoGP Grand Prix van Thailand
Vorig artikel Collin Veijer met tiende tijd rechtstreeks naar Q2 van Moto2 Thailand

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Marco Bezzecchi verovert ondanks crash pole voor MotoGP Thailand

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Marco Bezzecchi verovert ondanks crash pole voor MotoGP Thailand

MotoGP tijden: Het vroege tijdschema voor de seizoensopener in Thailand

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
MotoGP tijden: Het vroege tijdschema voor de seizoensopener in Thailand

Bezzecchi blijft nuchter na ronderecord: "Marc Márquez is de favoriet"

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Bezzecchi blijft nuchter na ronderecord: "Marc Márquez is de favoriet"