Sam Lowes mocht net als bij de voorgaande race in het Spaanse Jerez - die hij won - opnieuw van pole-position vertrekken. Alonso Lopez en Tony Arbolino stonden naast de Brit op de voorste rij. Filip Salac, WK-leider Pedro Acosta (met evenveel punten als Arbolino) en Celestino Vietti, die in de kwalificatie indruk maakte met een net-geen-crash in Marc Marquez-stijl, stonden op rij twee. De Belg Barry Baltus had een tiende startplaats uit het vuur weten te slepen. Fieten Olie Racing-teamgenoot Zonta van den Goorbergh begon in Le Mans vanaf P22. De andere Nederlandse Moto2-troef, Bo Bendsneyder, moest genoegen nemen met de veertiende plek.

Rode vlag en drama voor Lowes

Lowes kwam bij de start van de 22 ronden tellende, zonnige wedstrijd goed weg van de pole, maar verloor de leiding aan Lopez. Ook Arbolino wist Lowes bij de chicane te pakken. Lowes sloot aan als derde, voor Acosta. Arbolino pakte in de tweede omloop de leiding bij bocht 2, toen op hetzelfde moment derde man Lowes onderuit schoof. Zijn Marc VDS-machine veranderde in een kegelbal en miste maar net de twee koplopers.

In de tweede ronde gingen ook middenvelders Albert Arenas, WK-derde Aron Canet en Manuel Gonzalez het grind in. Hun gezamenlijke crash bij bocht 5 leidde tot een rode vlag. Vervolgens werd door de monteurs van Marc VDS keihard gewerkt aan de machine van Lowes zodat de Brit zou kunnen deelnemen aan de herstart. Aangezien de oorspronkelijke startopstelling werd gebruikt, mocht Lowes namelijk weer plaatsnemen op de pole. Maar alle inspanningen ten spijt: Lowes' machine werd weliswaar opgelapt, maar hij haalde de deadline niet. Hij moest daarom achteraan aansluiten op de grid.

Arbolino in controle

Arbolino pakte bij de start van de naar veertien ronden ingekorte race de leiding, voor Lopez en Acosta. Baltus lag bij de eerste doorkomst negende, Bendsneyder was negentiende en Van den Goorbergh zat op P22. In de tweede omloop pakte Acosta de tweede plaats af van Lopez. Salac ging even later ook voorbij aan Lopez.

In de vijfde omloop vloog tweede man Acosta er hard af in bocht 7. Salac wist met Lopez in zijn kielzog in de tweede helft van de wedstrijd naar Arbolino te rijden, maar de Tsjech kwam niet in de gelegenheid om tot een aanval over te gaan. Het gat bleef de laatste ronden ongeveer een halve seconde. Arbolino pakte zo zijn tweede zege van het seizoen. Salac finishte als tweede, Lopez werd derde. Vietti legde beslag op de vierde plaats, voor Jake Dixon en Somkiat Chantra. Baltus sloot de race af op een fraaie zevende plek. Lowes wist uiteindelijk met de vijftiende plaats nog een punt te pakken. Bendsneyder (achttiende) en Van den Goorbergh (twintigste) bleven met lege handen.

In het WK leidt Arbolino nu alleen met 99 punten. Acosta staat tweede met 74, gevolgd door Lopez (61) en Salac (60). Bendsneyder en Baltus hebben allebei zestien punten verzameld en zijn de nummers 15 en 16. Van den Goorbergh moet nog zijn eerste WK-punten scoren.

De volgende race is de Grand Prix van Italië (Mugello) op zondag 11 juni.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Frankrijk