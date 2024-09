Arbolino voor eigen publiek naar eerste Moto2-pole, Bendsneyder op P15

Nadat Collin Veijer de vijfde startpositie had veiliggesteld voor de Moto3-race in Misano, verschoof de focus in Emilia-Romagna naar de kwalificatie van de Moto2. De meeste grote namen plaatsten zich op basis van de vrije trainingen rechtstreeks voor Q2, maar dat gold niet voor Alonso López, Somkiat Chantra en WK-leider Sergio García. Zij eindigden niet bij de snelste veertien en moesten zich dus in Q1 al melden. Het betekende ook dat het voor Nederlanders Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder op voorhand geen eenvoudige klus zou worden om vanuit Q1 door te dringen tot het tweede segment.

De kwalificatie begon niet lekker voor Van den Goorbergh, die na zijn eerste serieuze poging even onderuit ging in bocht 4. De RW Racing GP-rijder had op dat moment de tweede plek al in handen, achter López. De 1.36.016 van de Spanjaard sneuvelde echter in de tweede run. Eerst dook Filip Salac onder zijn tijd, waarna López de koppositie heroverde door eerst 1.35.547 en vervolgens 1.35.446. Dat was voldoende om als snelste door te dringen tot Q2, op bijna een halve seconde gevolgd door Bendsneyder. De Preicanos-rijder stelde zijn plek in Q2 met zijn laatste poging veilig. Salac en Senna Agius plaatsten zich eveneens bij de snelste vier, waardoor Van den Goorbergh met zijn vijfde tijd net buiten de boot viel. Wel eindigde hij voor Chantra en García, die zondag vanaf respectievelijk P22 en P24 aan de race moeten beginnen.

Vietti sleept Arbolino naar pole

De achttien overgebleven rijders mochten vervolgens in het tweede deel van de kwalificatie uitmaken wie vanaf pole-position aan de race mag beginnen. Voor twee rijders begon Q2 echter niet zoals zij hadden gehoopt: eerst crashte Dennis Foggia in de laatste bocht, kort daarna overkwam Manuel González hetzelfde in bocht 4. López opende vervolgens met een snelste tijd van 1.35.723, al bleek die tijd na afloop van de eerste runs goed voor slechts de vierde plek. Diogo Moreira had met 1.35.521 namelijk de snelste tijd gereden, voor Ai Ogura en Albert Arenas.

In de slotfase keerden de rijders terug op het asfalt voor hun laatste pogingen om een zo goed mogelijke startpositie te veroveren. Celestino Vietti kwam even naar de eerste plek, maar vervolgens was het Tony Arbolino die 1.35.229 op de klokken zette. De concurrentie deed nog wel een poging om die tijd te verbeteren, maar zonder succes. Arbolino stelde zo zijn eerste Moto2-pole veilig, op 0.011 seconde gevolgd door Vietti. Ogura duwde Arón Canet nipt van de eerste startrij af, terwijl Moreira en Arenas uiteindelijk vijfde en zesde werden. Joe Roberts, López, González en Fermín Aldeguer completeerden de top-tien. Bendsneyder kon in Q2 geen vuist maken en eindigde op een kleine acht tienden van Arbolino op de vijftiende startpositie.

De Moto2-race voor de Grand Prix van San Marino begint zondag om 12.15 uur.

Uitslag kwalificatie Moto2 GP van San Marino

