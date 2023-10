Arbolino domineert definitief gestaakte Moto2-race, Bendsneyder achtste

De Moto2-coureurs kregen na de droog verlopen vrijdag en zaterdag de kans om zondagochtend te wennen aan de veranderde omstandigheden op het natte en winderige Phillip Island. Zonta van den Goorbergh crashte in die sessie, maar was desondanks wel de snelste. De Nederlander verzekerde zich in de kwalificatie van de zeventiende startpositie, terwijl landgenoot Bo Bendsneyder naar P22 op de grid reed. Fermin Aldeguer was overtuigend de snelste en pakte pole-position voor de race over 23 ronden, met Aron Canet en Alonso Lopez naast hem op de eerste rij.

Net als in de Moto3-race vond het eerste incident van de Moto2-race al plaats tijdens de ronde naar de startgrid. WK-leider Pedro Acosta ging in bocht 4 iets te enthousiast op het gas en viel daardoor. Het gevolg was dat zijn Kalex van KTM Ajo in de pits gerepareerd moest worden, waardoor hij veroordeeld was om de race vanaf de laatste plaats aan te vangen. Aldeguer deed dat dus vanaf pole-position, maar het was Canet die kopstart pakte en als leider door de eerste bocht ging. De SpeedUp Boscoscuro's zetten echter meteen de aanval in, wat voor Lopez in tranen eindigde. Hij pakte in de derde bocht nog de leiding, om een bocht later voor de eerste crash van de race te tekenen.

Het bleek de inleiding van een chaotische openingsfase met een grote hoeveelheid crashes. Sergio Garcia pakte aanvankelijk de leiding, voor Filip Salac, Jake Dixon, Aldeguer en Tony Arbolino. Laatstgenoemde voelde zich in de eerste fase van de race als een vis in het water, want hij ging al snel voorbij aan Aldeguer, om in de tweede ronde ook de derde positie over te nemen. De Marc VDS-rijder zou in de vierde ronde nog verder opschuiven, want leider Sergio Garcia en Filip Salac crashten in de vierde ronde in de achtste bocht. Een ronde later crashte ook Dixon vanaf de tweede positie en ging ook Mattia Casadei onderuit, nadat Darryn Binder, Zonta van den Goorbergh en Barry Baltus in de derde ronde ook al waren gecrasht.

Arbolino domineert, race na negen ronden gestaakt

Na vijf ronden had Arbolino zodoende de leiding in handen, op ruim twaalf seconden gevolgd door Aldeguer en Canet. Bo Bendsneyder was op dat moment opgeschoven naar de achtste positie door keurig uit de problemen te blijven, terwijl Acosta zich alweer had teruggeknokt naar de tiende plek. Jeremy Alcoba liet zich in de lastige omstandigheden ook keurig zien door de vierde positie over te nemen van de verrassende Izan Guevara, een voorbeeld dat niet veel later werd gevolgd door Joe Roberts. Acosta schoof in de achtste ronde intussen ook een plekje op door Marcos Ramirez te verschalken.

In de negende ronde volgde de tiende crash van de Moto2-race toen Celestino Vietti van zijn Fantic Kalex viel. De wedstrijdleiding had op dat moment genoeg gezien en besloot na het afronden van de negende ronde om de Grand Prix van Australië stil te leggen. Na enig beraad werd vervolgens besloten om de race niet meer te hervatten, waardoor Arbolino werd uitgeroepen tot winnaar. De Italiaan kreeg echter slechts halve punten voor zijn inzet, omdat minder dan twee derde van de oorspronkelijk geplande raceafstand was afgelegd. Arbolino kreeg op het podium gezelschap van Canet en Aldeguer, die in de negende ronde nog van positie waren gewisseld. Alcoba verzekerde zich van P4, voor Roberts en Guevara. Somkiat Chantra pakte de zevende positie, terwijl Bendsneyder dus achtste werd. Acosta beperkte de schade in de titelstrijd met de negende plek, voor Ramirez. Ook Taiga Hada, Rory Skinner, Manuel Gonzalez, Albert Arenas en Ai Ogura pakten punten door in de top-vijftien te eindigen.

De Moto2-coureurs reizen na de GP van Australië rechtstreeks door naar Thailand, waar komend weekend de triple-header wordt afgesloten.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Australië