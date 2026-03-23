Start zit Collin Veijer dwars in Brazilië: "Ben gewoon niet tevreden"

De terugkeer van de Braziliaanse Grand Prix leverde voor de Moto2 een vreemd raceweekend op. Vanwege een zinkgat op het rechte stuk werd de kwalificatie van zaterdagmiddag uitgesteld tot zondagochtend, waardoor de rijders een drukke racedag tegemoet gingen.

Collin Veijer ging heel aardig om met het gewijzigde programma van de Moto2. De Nederlander plaatste zich vrijdag rechtstreeks voor Q2 en veroverde in die sessie de zesde startpositie voor de race, die slechts drie uur later al begon. Daarin kwam Veijer na 26 ronden als achtste over de finish. Daarmee verdiende hij belangrijke WK-punten, al was hij na afloop niet tevreden met het resultaat.

Dat had veel te maken met de start van de race. Veijer kwam niet goed van zijn plek, verloor veel terrein en kon dat daarna slechts deels weer goedmaken. "De start was gewoon slecht. We verloren meteen vijf posities en ik moest maar weer naar voren zien te komen. Uiteindelijk kwam ik nog terug naar P8", legde Veijer uit tegenover Ziggo Sport. Daarna werd de race er niet makkelijker op.

"Tot aan de veertiende, vijftiende ronde kon ik de pace aardig volhouden en zat ik iedere keer maar een tiende van mijn snelste rondetijd af. Daardoor kon ik het gat redelijk normaal houden. Daarna begon ik de voorkant te verliezen en dat werd steeds erger en erger. Op een gegeven moment was het bijna klaar en had ik een gat van 3,6 seconden achter me en een seconde voor me. Ik reed dus in niemandsland en dat ging best wel lastig."

Collin Veijer reed een groot deel van de Moto2-race in niemandsland. Foto door: Red Bull KTM Ajo

"Ik ben gewoon niet tevreden met vandaag", concludeerde de rijder van KTM Ajo, die ondanks zijn puntenfinish naar de zesde plaats in het klassement zakte. "Natuurlijk is P8 geen ramp, het is nog steeds iets en het zijn punten, maar ik ben niet tevreden met vandaag. We gaan zeker kijken of we dingen kunnen veranderen met de start, wat vooral te maken heeft met het wegkomen."

Van den Goorbergh vindt lichtpuntjes

Waar Veijer wel een solide puntenfinish overhield aan de door Daniel Holgado gewonnen Braziliaanse GP, kon niet hetzelfde gezegd worden over Zonta van den Goorbergh. De tweede Nederlander in de Moto2 bleef zondagochtend in de kwalificatie steken op de 22e startpositie. In de race bivakkeerde hij - mede door een long lap-straf die hij overhield aan de GP van Thailand - in de achterhoede.

"In de race van vandaag wist ik constant te blijven. Ik had nog steeds de long lap-penalty uit Thailand, dus het is in ieder geval gelukt om die in te lossen, zodat we in Austin met een schone lei kunnen beginnen", blikte Van den Goorbergh, die als 24e en laatste over de finish reed, terug op zijn race. "De race was niet gemakkelijk, al wisten we wel constant in de 1.23 te rijden, wat een positief punt is om mee te nemen. Toch moeten we nog een beetje extra zien te vinden."

"Desondanks hebben we dit weekend meer informatie verzameld en meer ervaring opgedaan in verschillende omstandigheden. Het was dit jaar onze eerste keer in natte omstandigheden en we hebben ook veel gereden in vochtige omstandigheden, evenals in de intense hitte van vandaag. Dat zijn allemaal dingen die we als ervaring moeten meenemen en we zullen in Austin opnieuw strijden voor een goed resultaat."