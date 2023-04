De bron van het defect is nog niet opgespoord, hoewel er een aantal vermoedens zijn die in verschillende richtingen wijzen. De meest voorkomende heeft te maken met de verbinding tussen de elektronische regeleenheid en een elektrische schakelaar van een specifieke leverancier, die in de meeste constructies is ingebouwd. Hoewel tijdens de vorige twee races, Portugal en Argentinië, al enkele motoren zonder aanwijsbare reden waren gestopt, is het aantal gevallen op het Circuit of the Americas (COTA) alarmerend toegenomen.

Zaterdag werden ten minste zeven rijders getroffen door het plotseling uitschakelen van de motor. Een van de opvallendste gevallen was dat van Ai Ogura, die werd getroffen toen hij de lange rechterbocht van de laatste sector naderde. Achter hem zat Jake Dixon, die bijna op de Japanse coureur botste. Naast Ogura werden ook Marcos Ramirez en Aron Canet geconfronteerd met een stilgevallen Moto2-fiets.

Toen de bezorgdheid in de garages toenam, belegde Triumph, de enige motorleverancier, een bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle teams, plus een lid van de IRTA, een vertegenwoordiger van Dorna en Magnetti Marelli, de elektronicaleverancier van de categorie.

Ondanks de onzekerheid over de bron van het probleem, is de voorlopige oplossing een scheiding tussen de elektrische regelaar en de motor door middel van een kleine constructie die een hypothetische oververhitting zou voorkomen. Naar verluidt is deze maatregel voorlopig, aangezien een reeks grondige analyses is gepland om de oorzaak van het probleem te vinden.

"We weten niet precies wat de oorzaak is," verklaarde een teammanager van een van de Moto2-teams aan Motorsport.com. "Er zijn verschillende theorieën. Een ervan wijst op de trillingen die veroorzaakt kunnen worden door de motor, die dit jaar vierhonderd toeren per minuut meer heeft. Een andere is dat de hobbels in Austin het probleem hebben verergerd. En een andere, dat de hitte de spoel (in de schakelaar) doet breken en de motoren doet afslaan."

"Het ergste is dat er zeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan", voegt een technicus van een ander team toe. "We moeten er niet aan denken wat er zou kunnen gebeuren als iemands motor midden op een recht stuk of in een groep stopt. Laten we hopen dat er niets gebeurt."