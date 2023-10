Van den Goorbergh weer in top-tien in Moto2 Japan, Chantra wint dominant

Nadat de Moto3 de zondagse race-actie op Mobility Resort Motegi aftrapte, was het de beurt aan de Moto2 voor de Grand Prix van Japan. Honda Team Asia veroverde zaterdag in de kwalificatie de beste uitgangspositie voor de race over 19 ronden: Somkiat Chantra pakte pole-position, voor zijn Japanse teamgenoot Ai Ogura en Jake Dixon. Zonta van den Goorbergh drong door tot Q2 en kwam daarin ondanks een valpartij tot de vijftiende startplaats, landgenoot Bo Bendsneyder overleefde Q1 niet en moest vanaf P21 aan de race beginnen.

Er stond het hele weekend tot dusver geen maat op Chantra, die in alle trainingen en de kwalificatie de snelste was. De Thai begon eveneens sterk aan de race door goed van zijn plek te komen en kopstart te pakken, voor Dixon, Ogura en de goed gestarte Alonso Lopez. Pedro Acosta probeerde in de eerste bocht buitenom terrein goed te maken, maar moest aanvankelijk even genoegen nemen met de zevende stek achter Sam Lowes en Filip Salac. Van den Goorbergh kwam goed weg en klom naar de elfde positie, al moest hij Tony Arbolino in de vijfde bocht weer voor laten gaan. Bendsneyder klom intussen naar de achttiende positie, maar hij gaf weer een plekje prijs aan Izan Guevara in de elfde bocht.

Helemaal vooraan toonde Chantra zijn uitstekende tempo door meteen een gat te slaan richting zijn achtervolgers, al werd hij daarbij een handje geholpen door het gevecht dat om de tweede positie ontstond. In de bochten vijf en zeven zag Dixon namelijk achtereenvolgens Lopez en Ogura voorbijkomen, waardoor de leider na twee ronden al 1,1 seconde voorsprong had opgebouwd. Een ronde later bouwde Chantra zijn voorsprong zelfs uit tot 1,8 seconde, doordat hij met 1.50.679 een nieuw ronderecord reed en doordat teamgenoot Ogura de tweede positie weer overnam van Lopez.

Acosta was vanaf de zevende positie al aan een opmars begonnen die hem in de tweede ronde langs Salac en Lowes leidde, waarna Dixon er in de vierde ronde aan moest geloven. Nog een ronde later kreeg de WK-leider de derde plek cadeau van Lopez, die wegens onverantwoordelijk rijgedrag in India twee keer een long lap-penalty moest inlossen. De SpeedUp-coureur viel daardoor terug naar de tiende positie. Van den Goorbergh viel intussen wat terug, want Marcos Ramirez, Aron Canet en Darryn Binder passeerden hem in een tijdsbestek van twee ronden. De Nederlander was zodoende terug op zijn startpositie.

Sterke tweede helft van race voor Van den Goorbergh

In de zevende ronde zou Van den Goorbergh echter weer wat plekjes cadeau krijgen. Eerst stuurde Joe Roberts zijn Kalex door het grind in bocht 10, waarna Lowes in de laatste bocht onderuit ging. De crash van Lowes bleek het begin van een reeks incidenten, met onder meer crashes van Kohta Nozane, Dennis Foggia en Sergio Garcia, die op dat moment op de zesde positie reed. Nadat Van den Goorbergh vervolgens in de twaalfde ronde in bocht 10 voorbijging aan Arbolino, belandde hij op de tiende positie. Wel maakte de Fieten Olie Racing GP-rijder een ronde later een foutje in de derde bocht, waardoor hij weer een plekje verloor aan Binder. Bendsneyder belandde door de incidenten intussen even op de vijftiende positie, al zag hij Barry Baltus en Jeremy Alcoba niet veel later voorbijkomen.

Van den Goorbergh moest na zijn foutje weer een klein gaatje dichtrijden, iets waar hij een kleine twee ronden voor nodig had. Dat maakte het mogelijk om in de vijftiende ronde langs Lopez te gaan en terug te keren in de top-tien. Vervolgens moest ook Binder er weer aan geloven, waardoor hij op de negende positie belandde. De coureur uit Breda reed zich daarna ogenschijnlijk relatief eenvoudig los bij zijn achtervolgers, waardoor hij zijn tweede achtereenvolgende puntenfinish veiligstelde.

Dat gebeurde echter ver achter de dominante Chantra, die met een perfect weekend zijn eerste zege van het seizoen pakte. Een ruime seconde later maakte Ogura het feest compleet voor Honda Team Asia door tweede te worden, terwijl Acosta uitstekende zaken deed in de titelstrijd door de derde podiumplek voor zich op te eisen. Op vijf seconden van de winnaar werd Dixon vierde, met Salac daarachter in niemandsland op de vijfde stek. Manuel Gonzalez reed keurig naar de zesde positie, voor Ramirez en Canet. Van den Goorbergh eindigde met P9 voor de tweede keer op rij in de top-tien, die werd gecompleteerd door Binder. Arbolino en Roberts passeerden Lopez in de laatste ronde nog voor de elfde en twaalfde plaats, waarna Izan Guevara en Baltus de laatste punten pakten op P14 en P15. Bendsneyder kon zich in de slotfase niet meer naar voren knokken en eindigde op de zeventiende positie.

De Moto2-coureurs kunnen na de eerste twee overzeese races genieten van een weekendje rust, waarna een slopende triple-header op het programma staat. Die wordt tussen 13 en 15 oktober afgetrapt met de Grand Prix van Indonesië.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Japan