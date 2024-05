In de kwalificatie voor de Grand Prix van Catalonië trainde Zonta van den Goorbergh zich naar de vijftiende startpositie. Gedurende de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya gingen de nodige rijders onderuit, maar de RW Racing GP-rijder bleef keurig in het zadel en schoof mede daardoor op naar een plekje in de top-tien. Uiteindelijk reed hij als negende onder de finishvlag door, maar die positie zou hij uiteindelijk nog kwijtraken door een late long lap-penalty, die werd omgezet in drie seconden tijdstraf. Van den Goorbergh viel daardoor terug naar P12, al won hij later nog een plekje door de diskwalificatie van Marcos Ramírez.

"We hebben vandaag opnieuw kunnen strijden voor een plaats in de top-tien", blikte Van den Goorbergh tevreden terug op zijn race in Montmeló, waarmee hij vijf punten veiligstelde. Voor zowel hemzelf als voor zijn werkgever was het welkom om te zien dat de snelheid voor de top-tien er was. "We hebben opnieuw bewezen dat we er kunnen staan en dat is een hele fijne opsteker voor het hele team voor de komende wedstrijden. We komen steeds dichterbij. Ik ben uiteindelijk als negende over de finish gekomen in de race en daar ben ik heel tevreden mee. We kunnen met een goed gevoel naar Mugello gaan."

Ook bij teammanager Jarno Janssen was sprake van tevredenheid over de prestatie van Van den Goorbergh. Hij toonde ook begrip voor de keuze van zijn rijder om de late long lap niet in te lossen. "We kunnen heel tevreden zijn met het resultaat van Zonta. Hij eindigde als negende en kreeg aan het einde van de race nog een long lap-penalty, maar het is slim dat hij deze niet genomen heeft want dat had waarschijnlijk nog meer tijd gekost", zei de voormalig Grand Prix-rijder. "Het was een lastige race maar heeft gevochten als een leeuw, hiermee heeft hij laten zien dat hij met de besten meekan. Ik denk dat dat voor hem een heel positief resultaat is en dat is het voor ons natuurlijk ook."

In het kampioenschap bivakkeert Van den Goorbergh na de zesde Grand Prix van 2024 op de achttiende positie met elf punten. Hij staat zodoende boven landgenoot Bo Bendsneyder, die de afgelopen twee raceweekenden ontbrak met een gebroken sleutelbeen en mede daardoor pas twee punten scoorde.