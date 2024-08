Solide puntenfinish Van den Goorbergh: “Had iets meer ingezeten”

Na een enigszins teleurstellende kwalificatie waren de verwachtingen bij RW-Idrofoglia Racing alsnog hooggespannen voor de Moto2-race op Silverstone. Van den Goorbergh viel in de openingsronden echter terug vanaf de vijftiende plaats op de grid naar P18. Hij beschikte echter over een prima tempo en werkte zich goed naar voren. De jongeling zat in een groep waarin er flink gevochten werd, maar hij hield zich goed staande. Uiteindelijk passeerde hij de finish als elfde waarmee hij vijf WK-punten scoorde.

“Met de elfde plaats als resultaat ben ik op zich niet ontevreden, maar ik ben niet helemaal tevreden met de race”, blikt Van den Goorbergh terug. “Van P19 terugkomen naar P11 is natuurlijk goed, maar er had nog iets meer ingezeten. Ik had nog niet echt een heel goed gevoel met de motor waardoor ik niet nog verder naar voren kon komen. Als ik een vrije baan had, kon ik behoorlijk hard rijden, in een groepje had ik het lastiger. We zullen even kijken waarom dat is gebeurd. Uiteindelijk was dit gewoon een goede race en hebben we weer punten gescoord na een moeilijke race in Assen en een moeilijk raceweekend in Duitsland. We kunnen met een tevreden gevoel naar huis gaan.”

Jarno Janssen, teammanager RW-Idrofoglia Racing GP, voegt toe: “Het was een hele goede race van Zonta met uiteindelijk de elfde plaats. Het was jammer dat hij in de eerste bocht werd aangetikt en wat tijd verloor maar uiteindelijk wist hij zich daarvan heel goed te herstellen. Zonta reed sterke rondetijden en heeft gewoon een hele goede race gereden waarmee hij vijf punten meepakt. Het was een solide weekend en dat geeft ons een goed gevoel voor het volgende raceweekend.”