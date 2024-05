Met Joe Roberts als de toch ietwat verrassende kampioenschapsleider werkte de Moto2 zondag naar de Grand Prix van Frankrijk toe. De Amerikaan van American Racing verzekerde zich zaterdag in de kwalificatie van een plekje op de eerste startrij, al moest hij de nog altijd geblesseerde Arón Canet voor zich dulden. De eerste rij werd gecompleteerd door Sergio García, de nummer twee in de tussenstand. De enige Nederlandse deelnemer dit weekend, Zonta van den Goorbergh, verzekerde zich in Q2 van de vijftiende startpositie voor de race over 22 ronden op het Bugatti Circuit in Le Mans.

Canet slaagde er niet in om te profiteren van zijn pole-position, want hij kwam niet goed van zijn plek en viel door een momentje in bochten drie en vier zelfs terug naar de tiende plaats. García greep intussen de leiding, voor Roberts, Manuel González, Alonso López en Albert Arenas. Zonta van den Goorbergh boekte een plekje winst en kwam na de openingsronde door op de veertiende stek, om een ronde later zelfs op te schuiven naar de dertiende positie. Canet was op dat moment al aan een inhaalrace begonnen, die hem aan het einde van de tweede ronde alweer op de zevende positie bracht.

Canet knokt zich knap naar voren

In de derde ronde werd Barry Baltus de eerste uitvaller van de race, doordat hij in bocht 14 crashte. Canet ging intussen vrolijk verder met inhalen. Als snelste man op de baan moesten achtereenvolgens Izán Guevara, Albert Arenas, González en López eraan geloven, om in de zesde ronde alweer op de derde positie te belanden. In de zevende ronde zette Canet in de eerste bocht met succes de aanval in op Roberts voor de tweede positie, al hielp hij García met dat duel wel aan een voorsprong van 1,7 seconde. Bo Bendsneyders vervanger Daniel Muñoz en González waren op dat moment al gecrasht, al konden ze hun race nog wel vervolgen. Dat gold eveneens voor Van den Goorbergh, die in de zesde ronde langs Senna Agius ging, om enkele bochten later onderuit te gaan.

Vooraan zou García keurig de regie houden door zijn voorsprong op Canet te controleren. Roberts kwam intussen onder druk te staan van López, die zich in de tiende ronde met wat ellebogenwerk langs de Amerikaan zou knokken. Ai Ogura wist in deze fase van de race mooie progressie te boeken door zowel Arenas als Somkiat Chantra te verschalken voor de vijfde plek, waarna in de achttiende ronde een keurige inhaalactie op Roberts volgde. Diogo Moreira maakte dat vanuit de pits mee, waar hij zijn Italtrans Kalex met technische problemen had geparkeerd. Ook Xavier Artigas was al uitgevallen, in dit geval door een crash in bocht 6.

Mooie podiumstrijd achter García

Vooraan kreeg Canet het langzamerhand wat lastiger met zijn geblesseerde linkerbeen, waardoor zijn tempo in de slotfase inzakte. López was de eerste die de aansluiting vond en de SpeedUp-rijder pakte in de twintigste ronde de tweede positie over. Een ronde later volgde een foutje, waardoor Canet eveneens moest vertragen en Ogura, Roberts en Chantra de aansluiting weer vonden. In de laatste ronde sloeg Ogura met een prachtige actie toe door de derde plaats over te nemen van Canet, die in bocht 8 nog wijd werd gedrukt en daardoor ook Roberts en Chantra voorbij zag komen.

Het gebeurde ver achter García, die in Le Mans zijn tweede zege van het seizoen boekte en de WK-leiding overnam. MT Helmets - MSI-teamgenoot Ogura knokte zich in de laatste ronde nog langs López om de tweede plek veilig te stellen, terwijl López het volledig uit Boscoscuro's bestaande podium completeerde door nipt af te rekenen met Roberts. Chantra werd vijfde en troefde Canet daarmee af, die genoegen moest nemen met de zesde plek. Fermín Aldeguer reed een onzichtbare race op weg naar de zevende plek, met Tony Arbolino, Arenas en Guevara op de resterende plekken in de top-tien. Ook Jeremy Alcoba, Filip Salac, Agius, Darryn Binder en Marcos Ramírez scoorden punten. Van den Goorbergh haalde als nummer 25 de finish, nadat hij nog een long lap-straf kreeg voor het afsnijden van bocht 4.

De Moto2-rijders komen over twee weken opnieuw in actie voor de Grand Prix van Catalonië op Circuit de Barcelona-Catalunya.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Frankrijk