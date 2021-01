RW Racing motiveert keuze voor nieuw rijdersduo in Moto2

Bo Bendsneyder sloot een moeilijk seizoen af met een sterke finale, maar het was op dat moment al duidelijk dat een contractverlenging bij het enige Nederlandse Grand Prix-team er niet in zat. Via een omweg heeft de Rotterdammer echter toch weer een zitje in de Moto2 weten te bemachtigen. Anderzijds nam RW afscheid van Jesko Raffin. De Zwitser kampte al vroeg in het seizoen met fysieke problemen en heeft daardoor niet competitief kunnen rijden. Dat hij niet meer terug zou keren, was om die reden ook al vroeg duidelijk.

Voor de line-up van 2021 kwam Janssen in eerste instantie uit bij Barry Baltus. De jonge Belg debuteerde een jaar geleden in de Moto3 en maakte weinig indruk. Toch zag Janssen wel iets in Baltus. “Hij heeft het afgelopen jaar heel moeilijk gehad, ik had ook niet meteen het idee dat we daar iets mee moesten doen”, zegt Janssen tegen Motorsport.com. “Maar ik ben er beter naar gaan kijken toen de vraag aan mij gesteld werd of het een mogelijkheid zou kunnen zijn. Waar ik naar op zoek was, is een hele jonge rijder zonder ervaring in de Moto2. Ik wilde graag iemand die er helemaal blanco in staat. Je moet wel een rijder hebben die een bepaalde fysiek heeft. De Moto2 is toch een grote machine, dus je hebt wel een rijder met een bepaalde achtergrond nodig. Die heeft Baltus wel. Het is er bij hem afgelopen jaar niet helemaal uitgekomen zoals hij het voor zich had gezien. Hij is vier, vijf of zes keer zestiende geworden op vier of vijf seconden van de winnaar. Maar hij heeft wel de snelheid.”

Janssen keek dus ook naar de resultaten die Baltus in het verleden heeft geboekt, en die spreken voor zich. “Ik volg Baltus al een aantal jaren. Als ik dan kijk naar zijn verleden en de resultaten die hij behaalde in het Spaans kampioenschap en in de voorlopers van dat kampioenschap, dan kun je niet anders concluderen dan dat die heel goed zijn geweest. Daar komt bij dat je een bepaalde fysiek nodig hebt. In iedere tak van sport die hij beoefent, is hij ontzettend goed. Als ik het heb over Supermotard, dan is hij een van de beste rijders van België. Dat geeft bij mij aan dat hij met de juiste tijdlijn [Baltus tekende een tweejarig contract] gewoon door kan groeien. Ik wilde iemand hebben zonder al te veel ervaring in de Moto2. Het was belangrijk om geen geschiedenis te hebben in deze klasse met andere fietsen. Ik wilde iemand waar je tegen kunt zeggen: dit is de Moto2-motor die we hebben, hier moet je het mee doen. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste argumenten geweest. Daarnaast wilde Dorna ook graag zien dat wij dit gingen doen.”

Voormalig MotoGP-coureur moet NTS helpen

Hafizh Syahrin werd aan het eind van vorig seizoen gepresenteerd als tweede coureur en heeft een heel ander verhaal dan Baltus. Syahrin deed mee in de top van de Moto2-klasse, toen hij bij Hervé Poncharal plots een kans kreeg in de MotoGP. Op de Yamaha M1 deed hij het niet onverdienstelijk, het tweede jaar na de overstap naar KTM verliep moeizamer. Aan het eind van dat tweede jaar koos KTM voor een andere richting en keerde de Maleisiër terug in de Moto2-klasse. Hij deed dat bij het Aspar Team, maar daar vond hij niet echt zijn draai. Het contact met Syahrin was er al enige tijd toen de kans om hem vast te leggen zich aandiende.

“Ik ken hem al jaren. Hij was een van de coureurs waar ik al langere tijd aardig wat contact mee had”, vervolgt Janssen. “Het is eigenlijk een beetje ontstaan in de tijd dat wij met een rijder [in de Moto3] reden. Tijdens de overzeese races deelden we dan vaak de kantoorruimte. Hij zat ook als enige rijder in een team. Zo deelden we de kosten. Ik had altijd al goed contact met hem. Hafizh is een vrolijk en opgewekt kereltje, maar ook echt een vechter. Ik denk dat hij bij het team voor een goede positieve sfeer kan zorgen.”

De wens van chassisbouwer NTS om een Aziatische rijder aan te trekken speelde ook een rol, maar de coureur wil bij zijn nieuwe team vooral weer stappen maken. “Helaas heeft Hafizh een heel moeilijk seizoen gehad, terwijl hij eigenlijk heel goed begonnen was. Hij heeft in Oostenrijk die crash meegemaakt en daar heeft hij niet echt lekker mee om kunnen gaan. Ook voelde hij zich een beetje alleen in het team waarbij hij zat. Hij vertelde ons ook dat hij geen lekkere klik had met de mensen daar en dan krijg je een beetje hetzelfde verhaal als wat wij dit jaar meegemaakt hebben. Dan kom je in een moeilijke situatie terecht. Hij was op zoek naar een team en ook vanwege onze samenwerking met NTS [een grote partij in Azië en Japan] was hij een interessante optie.”