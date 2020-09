RW Racing trekt Pools talent aan als vervanger van Raffin

Raffin keerde afgelopen weekend terug nadat hij tijdens de GP van Andalusië op moest geven vanwege zware vermoeidheid. De coureur werd van top tot teen onderzocht, maar artsen kwamen niet tot een heldere diagnose. Vorig weekend keerde hij op Misano terug, maar na een moeizaam weekend moest hij op zondagmiddag na zeventien ronden opgeven. Hij bleek niet voldoende hersteld en dus zal hij opnieuw de medische molen tegemoet gaan. Voor de tussentijd moest RW Racing op zoek naar een vervanger. Tijdens de vorige races deed de Nederlandse stal een beroep op Dominique Aegerter, maar hij heeft dit weekend andere verplichtingen. Het team kwam daarom uit bij Biesiekirski, die uitkomt in het Europese Moto2-kampioenschap. Hij staat momenteel zesde in dat kampioenschap.

“Het is altijd het doel van het team geweest om jonge en getalenteerde rijders te scouten, die het potentieel hebben om te groeien. Dit is precies wat we zien in Piotr: een jonge en getalenteerde rijder die een veelbelovende leercurve heeft gemaakt in het Moto2 EK”, zegt NTS RW Racing-teammanager Jarno Janssen. “Bovendien zijn we actief op zoek geweest naar een coureur van buiten de GP’s om botsende belangen te vermijden, zoals verplichtingen in een klasse als MotoE, die dit weekend ook in Misano actief is. We beseffen dat het een grote uitdaging voor Piotr zal zijn om halverwege het seizoen in te stappen, op een circuit waarop hij nog nooit heeft gereden, en op deze jonge leeftijd. Het doel van dit weekend is dan ook om elkaar te leren kennen, zodat Piotr bekend raakt met de NTS en het team en hoe het is om in de Grands Prix te rijden.”