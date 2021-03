RW Racing stelt teleur tijdens openingsweekend Moto2

Baltus crashte zaterdagmiddag tijdens de derde vrije training en liep daarbij een dubbele polsbreuk op. De Belgische rijder kon daardoor niet racen in Qatar en zal deze week in België een operatie moeten ondergaan. Hij zal derhalve ook ontbreken tijdens de Grand Prix van Doha, die volgend weekend op het programma staat. Hafizh Syahrin was daardoor de enig overgebleven coureur voor het team uit Dwingeloo.

De voormalig MotoGP-coureur bivakkeerde in de achterhoede en moest na negen ronden opgeven met een technisch probleem. “Het was een moeilijke dag”, concludeerde de Maleisiër, die zijn excuses aanbood aan de fans. “Direct vanaf de start van de race worstelde ik met de stabiliteit aan de linkerzijde en halverwege stopte de machine er mee. Dat is erg vervelend maar de sfeer in het team is goed en er wordt hard gewerkt om verbeteringen te realiseren.”

Het gebrek aan vertrouwen in de voorkant van de NTS-machine zorgde ervoor dat Syahrin direct de aansluiting met de groep verloor, zag teammanager Jarno Janssen. “Voor ons heeft de race niet gebracht waarop we gerekend hadden”, vertelde hij. “Vanaf de start van de race misten we de aansluiting met een groep rijders voor ons. Het was al snel duidelijk dat de race heel moeilijk zou worden. Uiteindelijk hebben we de race moeten staken door een technisch mankement. Dat mag niet gebeuren, maar het kan helaas wel voorkomen.”

Het team is een onderzoek gestart naar de toedracht van het probleem en hoopt voor volgend weekend een oplossing te hebben. Dan staat de Grand Prix van Doha op het programma. “We moeten nu uitzoeken wat het probleem is geweest zodat we aanstaande weekend volledig startklaar en strijdlustig terug kunnen keren. Persoonlijk wil ik het hele team bedanken voor hun inzet dit weekend en verontschuldigingen aanbieden aan Hafizh. Volgende week zullen we sterker zijn”, sloot Janssen af.