RW Racing GP haalt Japanner als nieuwe teamgenoot Van den Goorbergh

De grid voor het Moto2-seizoen 2025 begint langzaam maar zeker vorm te krijgen en ook bij RW Racing GP wordt steeds meer duidelijk. Op de zaterdag van de Japanse Grand Prix in Motegi heeft de Nederlandse formatie de eerste rijder voor het nieuwe seizoen aangekondigd. Ayumu Sasaki heeft een tweejarig contract getekend bij het team, waar hij in 2025 en 2026 dus voor uitkomt. De Japanner maakt na het huidige seizoen de overstap van het Yamaha VR46 Master Camp, de renstal waarmee hij dit jaar zijn debuut in de Moto2 heeft gemaakt.

"Ik ben heel dankbaar voor de kans om me de komende twee seizoenen bij RW Racing GP te voegen", zegt Sasaki over zijn nieuwe avontuur. "Ik voel dat ik iedere race sterker word en me beter aanpas aan de Moto2-klasse. Ik kijk ernaar uit om mijn progressie volgend jaar voort te zetten en ik heb heel veel zin om aan de samenwerking met het team te beginnen." Ook teammanager Jarno Janssen is blij dat hij Sasaki kan verwelkomen. "Hij is een rijder die we al jaren volgen en iemand met veel talent. Hij heeft in zijn eerste Moto2-jaar sterke groei laten zien en we blijven werken aan zijn ontwikkeling. Een tweejarige deal is heel belangrijk om daar uiteindelijk samen de vruchten van te plukken. Welkom Ayumu!"

De bevestiging van Sasaki betekent dat Barry Baltus met zijn laatste maanden als rijder van RW Racing GP bezig is. De 20-jarige Belg rijdt sinds 2021 voor de renstal van Roelof Waninge, maar weet nu dat hij uit kan kijken naar een nieuwe werkgever. Van Zonta van den Goorbergh was al duidelijk dat hij in 2025 ook voor het Nederlandse team zou uitkomen, nadat hij vorig jaar zijn contract met twee seizoenen verlengde. Sasaki weet in ieder geval dat zijn moeizame eerste campagne in de Moto2 een vervolg krijgt. Nadat hij vorig jaar als teamgenoot van Collin Veijer nog tweede werd in de strijd om de Moto3-titel, scoorde de 24-jarige rijder uit Japan dit jaar alleen punten tijdens de GP van Aragón.