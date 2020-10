RW Racing contracteert jonge Baltus voor twee seizoenen

Baltus maakte eerder dit jaar zijn Grand Prix-debuut bij Pruestel GP en heeft nog geen punten gescoord, maar maakt volgend seizoen al de stap hogerop. De coureur uit Warte-L’Evêque komt uit het Belgische nationale team en geldt als een van de grootste talenten uit de Belgische wegracerij. In het verleden was hij wel succesvol in CEV Moto3 en de European Talent Cup.

“Met zijn 16 jaar is Barry piepjong, maar hij heeft wel al veel ervaring”, verklaart NTS RW Racing GP-teammanager Jarno Janssen de keuze. “Het is snel om al na één seizoen Moto3 door te gaan naar de Moto2, maar gezien zijn groei – letterlijk en figuurlijk – is het de juiste stap. Daar zijn wij en Barry’s management Zelos, met wie we in het verleden al hebben samengewerkt en waarmee de contacten door de jaren heen erg goed zijn gebleven, het roerend over eens. We zien de leercurve die Barry doormaakt: in zijn eerste seizoen in de Moto3 doet hij al mee om de punten. In de Moto2 kan hij verder groeien. Het biedt voor ons, voor NTS en voor Barry zelf een goed toekomstperspectief om met een jonge coureur een tweejarig traject in te gaan. Het eerste jaar zal voor Barry een kwestie zijn van leren en zich ontwikkelen.”

Zelf is Baltus opgetogen met zijn vroege overstap naar het tweede niveau.“Ik had nooit verwacht dat ik zo snel in Moto2 zou komen”, verklaarde hij. “Ik wil daarom [het management] Freddy Tacheny en Zelos hartelijk bedanken voor het vinden van een plek voor mij bij NTS RW Racing GP, en het team zelf voor het vertrouwen. Ook al heb ik nog veel te leren, ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk te ontwikkelen en zal daarvoor alles geven wat ik heb. Ik wil ook mijn familie en al mijn sponsors en partners, die mij vanaf het begin hebben gesteund, bedanken.”

Het is nog niet duidelijk wie de tweede coureur van NTS RW Racing GP gaat worden. Bo Bendsneyder heeft een aflopend contract bij de renstal terwijl Jesko Raffin al een paar maanden kampt met een problematische gezondheid. Piotr Biesiekirski is op dit moment de vervanger van Raffin.