Fenati raakt SpeedUp Moto2-zitje al na zes races kwijt

Romano Fenati kwam in 2018 in opspraak toen hij tijdens de Grand Prix van San Marino op het rechte stuk in de remmen van concurrent Stefano Manzi kneep. Hij werd geschorst en raakte zijn zitje voor het seizoen erna kwijt. Hij beterde zijn leven en kwam een jaar later wel weer uit in de Moto3-klasse. In die klasse scoorde hij de afgelopen drie seizoenen in totaal drie overwinningen, drie pole-positions en een vijfde plek in het Moto3-kampioenschap van vorig jaar.

De 26-jarige Italiaan kreeg dit seizoen een nieuwe kans in Moto2. Bij de Speed Up-formatie stelde hij echter teleur in de eerste zes races van het seizoen. Al voor de Grand Prix van Spanje deden geruchten de ronde dat Fenati onderweg zou zijn naar de exit. Na de race in Jerez, waar Fenati na vier ronden uitviel, heeft het team onder leiding van Luca Boscoscuro inderdaad besloten om afscheid te nemen van Fenati.

“Romano’s vertrek is een sportieve kwestie, zijn gedrag is gedurende zijn periode bij ons uitstekend geweest”, zegt Boscoscuro donderdag in gesprek met deze site. “Na de race in Jerez hebben we de beslissing genomen. Romano reed dezelfde rondetijd als eerder dit jaar tijdens de test. Hij heeft sindsdien geen vooruitgang geboekt. We hebben een rustig gesprek gevoerd en zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is om te stoppen.”

Fenati heeft naast het incident in Misano een bepaalde reputatie opgebouwd, maar de teambaas benadrukt dat de onderlinge verstandhouding in dit geval geen rol speelde: “Hij gedroeg zich zeer professioneel, dat was niet het probleem. Het was een kwestie van snelheid.”

Alonso Lopez neemt het zitje bij SpeedUp over. Hij heeft drie seizoenen Moto3-ervaring en reed vorig jaar vier races in Moto2-klasse.