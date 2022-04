Roberts blijft overeind in chaotische Portugese Moto2-race en wint

Onder een dreigend wolkendek pakte Cameron Beaubier, verrassend tweede in de kwalificatie, bij de start de leiding af van pole-positionhouder Aron Canet. Hij moest de koppositie al na een ronde weer afstaan aan de Spanjaard, maar bleef aan het achterwiel van de nummer vier van het WK. Somkiat Chantra rukte op van de achtste startplaats naar de derde plek, maar was te vroeg vertrokken bij de start en moest een long lap afleggen. De winnaar van de Indonesische Grand Prix viel zo terug naar de achtste plaats.

Rode vlag na massacrash op natte baan

In de openingsfase begon het zachtjesaan te spetteren en na drie ronden haalden de baancommissarissen de regenvlag tevoorschijn. Tot buien kwam het echter niet. Canet en Beaubier lieten zich ook niet van de wijs brengen en bleven voluit doorrijden. Zij kregen gezelschap van Ai Ogura, de tweede man in het kampioenschap. WK-leider Celestino Vietti had het minder naar zijn zin. De Italiaan van het VR46-team was vanaf de dertiende plek gestart en kwam in de openingsfase maar niet in de top-tien.

Na negen ronden gingen de hemelsluizen wat verder open en in bocht 2 was het ineens spekglad geworden. De top-drie - Canet, Beaubier en Tony Arbolino - werd erdoor verrast en vloog er op hoge snelheid af. Vervolgens gleden onder onderen ook Augusto Fernandez, Ogura, Chantra, Sam Lowes, Albert Arenas, Simone Corsi en Zonta van den Goorbergh eraf. Een groot aantal motoren en rijders belandde in de grindbak. Bij een botsing van twee motoren vatte er een vlam. Wonder boven wonder liep niemand ernstige blessures op. Het slagveld leidde tot een rode vlag en de wedstrijd werd stilgelegd. Van den Goorbergh reed op dat moment op de achttiende plek. Bo Bendsneyder zat vlak achter hem, hij wist een crash te voorkomen.

Veel rijders konden vanwege motorschade niet deelnemen aan de herstart. Onder hen Van den Goorbergh. Een behoorlijke domper voor de jonge piloot uit Breda. De RW Racing GP-rijder was vrijdag het snelst was geweest in de natte eerste vrije training en werd zestiende in de kwalificatie. Een uitgedund veld met zeventien rijders stelde zich op voor de tweede start van de dag. Doordat veel koplopers onderuit waren gegaan, mocht Jake Dixon ditmaal vooraan vertrekken. Naast hem op de voorste lijn namen Joe Roberts en Vietti (elfde op het moment van de grote crash) plaats.

Met nog slechts zeven af te leggen ronden, stond iedereen op scherp. Voor Dixon was het gauw voorbij; de Brit crashte in de eerste ronde in leidende positie. Daarmee kwam de leiding in handen van Roberts. Hij zat voor Marcel Schrotter, Jorge Navarro en Vietti. Bendsneyder nam de zevende positie in. Roberts hield het hoofd koel en finishte met ruime voorsprong als eerste. Hij tekende daarmee voor zijn eerste overwinning in de Moto2. Roberts is tevens de eerste Amerikaan die een race in de middenklasse op zijn naam weet te schrijven sinds John Kocinski in 1990 (toen 250cc). Vietti klopte Navarro voor de tweede plaats. Bendsneyder eindigde als achtste.

De volgende race is op 1 mei in Spanje (Jerez de la Frontera).

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Portugal