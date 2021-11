Moto2-wereldkampioen Gardner dacht in 2019 nog aan opgeven

Remy Gardner eindigde zondag tijdens de Grand Prix van Valencia op de tiende plaats en dat was genoeg om zijn eerste Grand Prix-kampioenschap te mogen vieren. Gardner pakte dit seizoen vijf overwinningen en nog eens zeven podiums terwijl zijn teamgenoot Raul Fernandez acht overwinningen pakte en daarnaast vier keer op het podium stond. Gardner bracht vijf jaar door in Moto2 en kwam tot dit jaar zelden goed voor de dag. Hij werd geteisterd door blessures en had minder goed materiaal tot zijn beschikking. In dienst van KTM en Ajo Motorsport maakte de coureur dit seizoen grote stappen en bekroonde hij de progressie met de wereldtitel.

“Ik heb zoveel moeilijke jaren gehad, maar dit seizoen en ook vorig seizoen ging het heel goed”, zei Gardner na het winnen van de Moto2-wereldtitel. “Ik heb mezelf vorig jaar echt moeten resetten, hebben we een nieuwe chip geïnstalleerd. Ik scoorde niet de meeste podiums, maar ik kreeg mijn hoofd wel echt onder controle en kon over alles positief denken. Zeker van 2015 tot en met 2019, dat waren echt hele moeilijke jaren. Er waren momenten in mijn loopbaan waar ik geloofde dat het voorbij was, er was niets meer om voor te strijden. Zeker na zware blessures, daar doorheen vechten was moeilijk. Dus het is zeker veranderd.”

Intens jaar

Gardner reed de laatste races van het seizoen gehavend door een crash in de Algarve GP, waar hij een paar ribben brak. Terugblikkend op het seizoen, verklaarde hij: “Het is zeker een intens jaar geweest. Raul deed het geweldig, als nieuwkomer in deze klasse heeft hij me echt getest en me hard laten werken. Het was een prachtseizoen met veel successen. Er waren momenten waar ik tweede eindigde en dan dacht dat het een slechte dag was, maar je moet gewoon van elk moment genieten. Vooral het laatste kwart was heel intens, met Raul was het gewoon heel spannend. We hebben beide wat fouten gemaakt, maar consistentie bleek uiteindelijk heel belangrijk."

Voor KTM Ajo was het een ongekend seizoen met dertien overwinningen in achttien races. De familie Gardner heeft nu twee wereldkampioenen. Vader Wayne werd in 1987 wereldkampioen in de 500cc-klasse. Eerder was dat alleen Kenny Roberts en Kenny Roberts Jr. gelukt.