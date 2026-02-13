Regen hindert Veijer in Moto2-test: "Goed vertrekpunt om verder te bouwen"

Voor de eerste test in de aanloop naar het nieuwe seizoen verzamelde de Moto2 zich woensdag en donderdag op het Autódromo Internacional do Algarve. Vrijwel het gehele deelnemersveld was aanwezig op het circuit in Portimão en dus waren ook de Nederlanders Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh van de partij.

Een groot succes werd de test echter niet, wat voor een groot deel te wijten was aan de weersomstandigheden. Op woensdag regende het vrijwel de hele dag, waardoor slechts zestien coureurs op het asfalt verschenen. Veijer en Van den Goorbergh kozen ervoor om niet in actie te komen, net als hun teamgenoten José Antonio Rueda en Ayumu Sasaki. De snelste tijd van de dag was een 1:56.436, die door rookie Taiyo Furusato op de klokken werd gezet.

Ook op donderdagochtend werden de Moto2-rijders met regen geconfronteerd, maar in de loop van de ochtend droogde de baan langzaam op. Toch kon er ook niet lang geprofiteerd worden van de betere omstandigheden: na ongeveer een uur legde Deniz Öncü op vrijwel de hele baan een oliespoor neer, wat tot diverse crashes, een rode vlag en uiteindelijk zelfs een vroegtijdig einde van de test leidde.

Manuel González klokte met 1:42.427 de snelste tijd, en rookie Alberto Ferrández was met 29 ronden de productiefste rijder van de dag. Veijer kwam donderdag ook in actie en noteerde een keurige vijfde tijd op negen tienden van González. Met slechts zestien gereden ronden was er echter geen sprake van een productieve test, maar desondanks was de KTM Ajo-rijder relatief tevreden.

Collin Veijer sloeg de woensdag over, waardoor hij pas op donderdag zijn eerste meters maakte. Foto door: Red Bull KTM Ajo

"De eerste test hebben we met een goed gevoel afgesloten, maar we hebben niet veel kunnen rijden, dus ik heb niet zo veel te zeggen over deze twee dagen", zei Veijer. "In de ochtend reden we vijf ronden in de regen om een algemeen gevoel voor de motor te krijgen en in de middag voelde ik me best comfortabel op de slicks. We hebben opnieuw maar een paar ronden gereden, maar het was een goed vertrekpunt om verder te bouwen aan ons potentieel. De conclusies zijn dus redelijk positief in aanloop naar Jerez."

Van den Goorbergh gaf donderdag iets meer dan een seconde toe op González en verzekerde zich daarmee van de zevende plaats op de ranglijst. "Dat was de eerste test van 2026", luidde zijn oordeel op Instagram, nadat hij slechts vijftien ronden reed in Portugal. "Niet heel veel gereden, maar de basis is opgestart en het begin is gemaakt. Na een paar regenachtige dagen Portimão gaan we nu op weg naar Jerez!"

Het Moto2-seizoen wordt op 1 maart afgetrapt met de Grand Prix van Thailand. Voordat de rijders afreizen naar Buriram, staat eerst op 16 en 17 februari nog een test in Jerez op het programma.

