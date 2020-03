Bendsneyder draagt beste kwalificatie ooit op aan team

Bendsneyder piekte aan het begin van de kwalificatie en kwam kortstondig op de tweede plaats terecht. Dankzij een aantal concurrenten zakte hij daarna naar de vijfde plaats. Toch was dat een behoorlijk goed resultaat, op 0.274 van polesitter Joe Roberts. Het was niet alleen zijn persoonlijk beste kwalificatie in de Moto2, ook constructeur NTS stond er nog nooit zo goed bij in de nog relatief korte geschiedenis van het merk in de Grand Prix-paddock.

“Ik ben super blij met hoe de kwalificatie is gegaan. Ik denk dat dit geen uitschieter was, zeker niet als je ziet dat we het hele weekend al sterk waren”, verklaarde Bendsneyder kort na de kwalificatie. “Het was gewoon een hele goede ronde. Ik wil het team en m’n crew heel erg bedanken. We hebben deze winter enorm hard gewerkt om een goede motor te bouwen. Dat is gelukt.”

Wel predikt Bendsneyder realisme met het oog op de race. “Uiteindelijk is dit slechts de kwalificatie en die is zeker geslaagd”, vervolgde hij. “We moeten wel realistisch blijven en we weten dat de race morgen pas is. Daar draait het om. Het belangrijkste is dat we vooraan starten en dat we kunnen proberen om mee te gaan met de jongens. Dan zullen we zien waar we kunnen eindigen. Ik ga in ieder geval alles geven en hopelijk kunnen we dan een mooi resultaat boeken.”

De Moto2 Grand Prix van Qatar begint zondagmiddag om 16.00u onze tijd.