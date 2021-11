Raul Fernandez kwam verrassend sterk voor de dag in zijn Moto2-debuutseizoen. Hij won acht races en kwam aan het eind van de rit slechts vier punten tekort om teamgenoot Remy Gardner te verslaan in de titelstrijd. Op zich geen verkeerd resultaat voor de nieuweling, maar in een interview met de collega’s van Motorsport.com Spanje sprak Fernandez in behoorlijk stevige bewoordingen over het gebrek aan steun bij de KTM Ajo-formatie. Hij noemt zichzelf de morele kampioen van het voorbije Moto2-seizoen.

“Het is duidelijk dat ik geen kampioen geworden ben, maar moreel zit in mijn hoofd dat ik iets heel groots gepresteerd heb”, aldus de jonge Spanjaard. “Het probleem is dat mijn hele team, dan heb ik het over mijn monteurs, heel onervaren was. Ik heb geluk gehad met zo’n speciale groep, maar niemand kon ons op sleeptouw nemen. Dat is waarom ik nu geen wereldkampioen ben, maar wel bewezen heb dat ik de sterkste rijder ben met de meeste overwinningen, pole-positions en snelste ronden… Remy is de kampioen, hij heeft meer punten gehaald, maar met de snelheid die we gehad hebben en het feit dat we tegen de stroming in hebben moeten zwemmen, voel ik me moreel de wereldkampioen. We hebben dit gedaan terwijl we helemaal nieuw waren en alles moesten leren, dat is indrukwekkend.”

"Hij is niet slimmer geweest, hij had gewoon minder obstakels te overwinnen"

Gevraagd wat hij bedoelde met het gebrek aan begeleiding, voegde Fernandez toe: “Het is eenvoudig daar antwoord op te geven: we hadden niemand die ons bij de hand nam en hielp, we moesten het zelf maar uitzoeken en voorzichtig zijn. We hadden een ervaren iemand nodig die ons op weg kon helpen, iemand die wilde dat wij zouden winnen en niet iemand die ons in de weg zou staan en obstakels op de weg zou leggen zodat we tegenslag zouden krijgen. Dat was de sleutel. Het is heel mooi om kampioen te worden als je zes jaar in de klasse hebt gereden en dan te zeggen dat je slimmer bent geweest. Maar nee, hij [Remy Gardner] niet slimmer geweest, hij heeft gewoon minder obstakels hoeven overwinnen.”

Gevraagd of dergelijke obstakels door het team opgeworpen werden, zei Fernandez. “Ja. Iedereen mag er zijn eigen conclusies aan verbinden, maar wij weten het. Het heeft ons zweet en tranen gekost. Halverwege het jaar hebben we gesproken en allemaal [de monteurs] hadden ze het moeilijk, we keken allemaal uit naar het eind van het seizoen. Iedereen weet wat ze wilden bereiken en ik ga geen details delen over wat er gebeurd is.”

Fernandez en Gardner zijn in 2022 weer teamgenoten, maar dan in de MotoGP. Ze vormen een duo bij Tech3 KTM.