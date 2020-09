Raffin raakt uitgeput in GP San Marino, Bendsneyder anoniem

Het enige Nederlandse team in de Grand Prix-paddock is een van de grote slachtoffers van de ontwikkelingsstop. Waar men hoopte zo langzamerhand de aansluiting te krijgen met de top-tien, worstelen beide coureurs van het merk in de achterhoede. Naast de ontwikkelingsstop heeft dat ook te maken met het feit dat met name Bendsneyder zijn draai niet heeft gevonden met de nieuwe voorband van Dunlop.

Jesko Raffin keerde dit weekend terug nadat hij de voorgaande drie races aan zich voorbij moest laten gaan vanwege ziekte. De Zwitser keerde terug in Misano, maar was nog niet okselfris. Hij moest na zeventien ronden opgeven. “Dit moet het zwaarste raceweekend uit mijn carrière zijn geweest”, aldus Raffin. “Het is voor het eerst dat ik moest opgeven en daar voel ik me vreselijk over. Het plan was om zo lang mogelijk bij de groep te blijven en zo lang mogelijk vol te houden, maar na ongeveer vijftien ronden was ik uitgeput en begon ik fouten te maken. Het werd te gevaarlijk, dus besloot ik te stoppen. Ik hoop deze week goed te herstellen om volgend weekend wat beter in vorm te zijn.”

Waar Raffin in ieder geval nog de moeite nam om een reactie te geven op de wedstrijd, weigerde Bo Bendsneyder - net als zaterdag na de kwalificatie - na afloop commentaar te geven in het persbericht van zijn team. De Nederlander eindigde op de 19de plaats.