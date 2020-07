Bastianini scoort verrassende eerste overwinning in Moto2

Eén rijder ontbrak zondagmiddag op de startgrid voor de Grand Prix van Andalusië. Jesko Raffin, de teamgenoot van Bo Bendsneyder bij RW Racing, werd teruggetrokken nadat hij tijdens de warm-up verschijnselen van een zonnesteek vertoonde. Het was volgens de artsen in de Grand Prix-paddock niet verantwoord om de Zwitser te laten starten. Raffin had zich als dertigste en laatste gekwalificeerd voor de race.

Als gevolg van het uitvallen van Raffin stonden er nog 29 rijders op de grid met Marco Bezzecchi op pole en Bo Bendsneyder op de 24ste plaats. Voor RW Racing was de back-to-back in Jerez niet bepaald een succes en dat zou het zondag ook niet meer worden. De Rotterdammer viel na de start terug tot de 27ste plaats en had moeite het tempo van zijn voorgangers bij te houden. Dankzij valpartijen van andere coureurs schoof Bendsneyder nog een paar plaatsen op, maar de coureur had geen zicht op punten. Hij kwam als negentiende aan de finish.

Vooraan verloor polesitter Bezzecchi redelijk vroeg in de race de leiding Enea Bastianini. De Italtrans-rijder deed zijn best weg te rijden van de concurrentie en dat lukte heel aardig in de eerste helft van de wedstrijd. Luca Marini, de winnaar van de Spaanse GP, zorgde ervoor dat zijn landgenoot niet definitief een kloof kon slaan en rekende Bastianini gedurende de race in. Even leek het erop dat Marini de aanval in zou zetten, maar Bastianini draaide de gaskraan verder op en vergrootte vervolgens zijn voorsprong weer.

Marini dacht aan zijn plek in het kampioenschap en liet de koploper rijden. Bastianini's voorsprong liep op bijna drie seconden en hij pakte zodoende zijn eerste overwinning in de Moto2-klasse, de vierde uit zijn Grand Prix-carrière. Marini, de halfbroer van Valentino Rossi, reed de race uit op de tweede plaats. Bezzecchi maakte het volledig Italiaanse podium compleet met de derde plaats, een goede prestatie van de rijder die naast de motor op krukken moet lopen na een beenbreuk eerder dit jaar. Teamgenoten Marini en Bezzecchi kwamen in de uitloopronde nog samen ten val nadat ze hun succes iets te uitbundig vierden.

Sam Lowes scoorde andermaal waardevolle punten op de vierde plaats, Moto2-debutant Aron Canet eindigde op de vijfde plaats. Jorge Martin scoorde P6 voor Thomas Lüthi en Xavi Vierge. Stefano Manzi werd negende terwijl Marcel Schrotter de top-tien compleet maken.

WK-leider Tetsuta Nagashima moest vanaf de vijftiende startplek aan de race beginnen en hij kreeg de aansluiting met de toppers niet te pakken. Het was daarom een kwestie van schade beperken voor de Japanner. Dat deed hij met de elfde plaats in de Moto2-race, hij pakte daarmee nog wel een aantal belangrijke WK-punten en is ook na de derde race van het seizoen nog de leider in het klassement. Na afloop van de race arriveerde Nagashima uitgeput in de pitbox.

De vierde ronde van het wereldkampioenschap Moto2 vindt over twee weken plaats in Brno.

