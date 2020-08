Zware crash ontsiert Moto2-race Oostenrijk, Martin wint na herstart

Jorge Martin pakte de kopstart in de Grand Prix van Oostenrijk, maar na drie ronden werd de race onderbroken. Het begon met een crash van WK-leider Enea Bastianini in de derde ronde. De Italiaan werd van zijn machine gelanceerd en kwam midden op de baan terecht. Hoewel Bastianini zichzelf snel in veiligheid kon brengen, lag de machine wel op de baan. Een heel aantal rijders kon de machine ontwijken, maar dat gold niet voor voormalig MotoGP-coureur Hafizh Syahrin. De Maleisiër werd op vreselijke wijze gelanceerd. Ook Edgar Pons en Andi Farid Idzihar kwamen daardoor ten val, maar zij konden de ongelukkige Syahrin gelukkig ontwijken.

De wedstrijdleiding greep meteen in en zwaaide de rode vlag waarna de hulpdiensten ter plaatse konden komen voor Syahrin. De andere rijders bleven ongedeerd in het incident, maar Syahrin werd per ambulance afgevoerd naar het medisch centrum op het circuit. In gesprek met de Spaanse televisiezender DAZN liet Aspar-teambaas Gino Borsoi weten dat Syahrin veel bloeduitstortingen en pijn aan de heup heeft overgehouden aan de crash, maar constant bij bewustzijn is geweest na de crash.

Na een uitgebreide opruimactie op het rechte stuk na bocht 1 werd de race hervat over dertien ronden. De startgrid werd gevormd op basis van de doorkomst in de derde ronde met Jorge Martin op pole voor Marcel Schrotter en Luca Marini. Dat gebeurde dus zonder WK-leider Bastianini, die voorafgaand aan de race een voorsprong van vijftien punten op Luca Marini had.

Martin ging na de herstart door waar hij gebleven was en pakte de leiding en niemand zou hem tot de finish nog terug zien. De Spanjaard zegevierde op het circuit van zijn werkgever Red Bull KTM, Luca Marini eindigde op meer dan twee seconden als tweede. Hij pakte kostbare punten na de crash van Bastianini en is de nieuwe WK-leider. Marcel Schrotter eindigde als derde voor Sam Lowes en Xavi Vierge. Marco Bezzecchi eindigde op de zesde plaats, Thomas Lüthi heeft zijn vorm hervonden en eindigde als zevende voor Augusto Fernandez en Aron Canet. Joe Roberts eindigde als tiende.

Bij NTS RW Racing GP maakte Dominique Aegerter tijdens de Oostenrijkse GP een einde aan het malheur. De Nederlandse formatie kende een veelbelovende start in Qatar, maar haalde sindsdien geen punt meer. Aegerter, de vervanger van de zieke Jesko Raffin, bracht een twaalfde plaats binnen voor RW en daarmee de eerste puntenfinish sinds de herstart van het kampioenschap. Bo Bendsneyder kwam er geen moment aan te pas op de Red Bull Ring, hij eindigde op de 22ste plaats.

Diverse notabele coureurs vielen na de herstart van de Oostenrijkse GP uit. Jorge Navarro had aansluiting bij de kopgroep, maar ging in de laatste bocht onderuit. Ook Qatar-winnaar Tetsuta Nagashima's seizoen loopt steeds moeizamer, hij kwam in de vierde ronde ten val. Ook polesitter Remy Gardner haalde de finish niet, hij crashte net als Nagashima in de eerste bocht.

Volgende week gaat het Moto2-kampioenschap verder met nog een wedstrijd op de Red Bull Ring.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Oostenrijk - Race

Uitslag volgt.