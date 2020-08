Martin bestolen van Moto2-zege, Bezzecchi wint GP Stiermarken

Martin moest in de kwalificatie zijn rivaal Aron Canet nog voor laten, maar in de race was er niets opgewassen tegen de voormalig Moto3-kampioen. Canet ging al in de tweede ronde onderuit bij het insturen van bocht 4, Martin nam de leiding en reed in eerste instantie weg van teamgenoot Tetsuta Nagashima, de winnaar van de openingswedstrijd in Qatar. Daarachter zat een groepje met Marco Bezzecchi en Remy Gardner. Bezzecchi wist zich op te werken naar de tweede plaats en zette in het laatste deel van de race de achtervolging in op Martin.

Het gat was bij het ingaan van de laatste ronde een paar tienden, maar Martin leek een veilige marge te hebben. Hij ging bij het uitkomen van de achtste bocht even buiten de baan, maar kon de aanval van Bezzecchi afslaan bij het ingaan van de laatste bochtencombinatie. Martin kwam als eerste over de finish, maar kreeg vervolgens in parc fermé te horen dat hij met zijn fiets op het groene deel had gereden. De Spanjaard raakte daardoor zijn overwinning kwijt aan Bezzecchi, die een bijzonder sterke wedstrijd afwerkte.

Martin bleef steken op de tweede plaats en nam het sportief op. In het kampioesnchap deed hij een gouden zaak en staat hij nu op de tweede plaats. Remy Gardner eindigde op de 2019-versie van de Kalex op een knappe derde plaats. De Australiër rekende af met Nagashima, die een ongelukkige fase achter zich liet en de vierde plaats pakte. Thomas Lüthi pakte zijn beste resultaat van het seizoen en werd vijfde voor Xavi Vierge en kampioenschapsleider Luca Marini. Jake Dixon haalde voor het eerst in zijn Moto2-carrière de top-tien en werd achtste voor Hector Garzo en Enea Bastianini.

Voormalig MotoGP-rijder Sam Lowes kreeg een zwarte vlag na het veroorzaken van een hevige valpartij in de derde ronde van de race. De Brit maakte een behoorlijke remfout en torpedeerde Somkiat Chantra en Jorge Navarro uit de wedstrijd. Lowes kwam weer overeind, maar kreeg een zwarte vlag. Nog voordat hij die gezien had, ging Lowers weer onderuit en was zijn wedstrijd voorbij.

De race van Bo Bendsneyder verliep behoorlijk matig. De Rotterdammer zat zondag geen moment in de wedstrijd. Het gebrek aan racetempo compenseerde hij door meermaals over de baanlimieten te gaan, hetgeen hem op een long lap-penalty kwam te staan. Die nam hij niet binnen het vastgestelde aantal ronden waardoor hij een dubbele long lap-penalty kreeg. Ook die wist hij niet tijdig in te lossen. Als gevolg daarvan kreeg hij 29 seconden tijdstraf en daardoor eindigde hij stijf laatste. Zijn teamgenoot Dominique Aegerter gaf in de twintigste ronde op.

Het Moto2-kampioenschap gaat over drie weken verder met de Grand Prix van San Marino.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Stiermarken - Race