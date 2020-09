Marini verslaat Lowes en doet gouden zaak in Moto2-titelstrijd

Voor Marini was het al de derde overwinning dit seizoen. De Italiaan ging vanaf de start aan de leiding, maar had tijdens de race af te rekenen met Marc VDS-rijder Sam Lowes. Lowes kwam in de tweede helft van de race nog even aan de leiding, maar hij had het beste van zijn banden gebruikt. Marini kwam drie ronden voor het einde weer langszij en ging met de overwinning aan de haal.

Lowes had een veilige marge richting de achtervolgers en eindigde als tweede voor het SpeedUp-tweetal. Fabio Di Giannantonio eindigde als derde voor Jorge navarro. Joe Roberts eindigde als vijfde voor Enea Bastianini en Marco Bezzecchi. De beide Italianen verloren daardoor flink wat terrein in de titelstrijd, waarin Marini zijn positie verstevigde. Hij heeft nu een voorsprong van twintig WK-punten op Bastianini.

Aron Canet werd achtste, Marcos Ramirez eindigde op de negende plaats terwijl Marcel Schrötter de top-tien compleet maakte. Bo Bendsneyder eindigde op de achttiende plaats tijdens de Grand Prix van Catalonië en scoorde geen punten.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Catalonië - Race