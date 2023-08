Bendsneyder blij met stap vooruit op 2023-Kalex na punten in Oostenrijk

De Red Bull Ring is nooit een circuit geweest waar Bo Bendsneyder geweldige races heeft gereden. In zijn loopbaan als Moto2-coureur eindigde hij nooit hoger dan vijftiende op het circuit en aanvankelijk leek het een lastig karwei te worden om dat resultaat dit jaar te herhalen. In de vrije trainingen was Bendsneyder niet snel genoeg om directe plaatsing voor Q2 af te dwingen, waardoor hij in Q1 al op de baan moest verschijnen. De Rotterdammer kwam in die sessie uiteindelijk tot de zesde tijd, waardoor hij de race vanaf P20 moest aanvangen.

De race op zondag draaide door de hoge temperaturen in Oostenrijk uiteindelijk uit op een slijtageslag, waarin overeind blijven misschien wel het toverwoord was. Daar waar diverse coureurs in de puntenposities daar niet in slaagden, kreeg Bendsneyder dat wel voor elkaar. Hij bleef op zijn 2023-chassis van Kalex, waar hij op de Red Bull Ring pas voor de tweede keer mee reed, zitten en kon daardoor profiteren van de fouten van andere rijders. Het leverde hem aan de finish uiteindelijk de vijftiende positie op, waarmee hij zijn beste resultaat op de Red Bull Ring evenaarde en één puntje op zijn conto bijschreef. Dat deed hij in het weekend waarin SAG Racing Team bevestigde dat Bendsneyder in 2024 wederom voor het team uitkomt, dan met huidige Moto3-coureur Jaume Masia aan zijn zijde.

Toch toonde Bendsneyder zich na afloop van de race niet geheel tevreden, al wist hij ook enkele positieve punten aan te wijzen. "Het is nog altijd niet het resultaat waar we op hopen, maar het belangrijkste is dat we stappen vooruit zetten. Het gevoel aan de voorkant is beter geworden, maar aan de achterkant kunnen we het nog verbeteren", blikte de Nederlander terug op zijn race in Oostenrijk. "Maar nogmaals, het belangrijkste is dat we stappen vooruit zetten. We werken heel hard en ik weet helemaal zeker dat we snel de posities bereiken die we verdienen. Ik wil het team bedanken voor het harde werk dat ze altijd leveren, we keren nu huiswaarts om verder te werken en sterk naar Barcelona af te reizen."