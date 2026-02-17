Productieve Collin Veijer achtste op eerste Moto2-testdag in Jerez

De Moto2 is deze week neergestreken op het Circuito de Jerez voor de laatste collectieve test in de aanloop naar het eerste raceweekend in Thailand. Vorige week werkte de middelste Grand Prix-klasse al een tweedaagse test af in Portimão, maar slechte weersomstandigheden zorgden er toen voor dat er maar zeer beperkt gereden werd.

Maandag bleef het in Zuid-Spanje echter droog en dus werd er volop gereden door de 28 rijders die in 2026 het deelnemersveld vormen. Alle rijders legden op de eerste dag van de test minimaal 58 ronden af tijdens hun programma, met rookie Ángel Piqueras als productiefste rijder. De jonge Spanjaard van MSi Racing reed zelfs 96 ronden op weg naar een negentiende plaats op de ranglijst.

Er werd bovendien ook hard gereden. Daniel Holgado tekende enkele uren voor het einde van de testdag al voor een evenaring van het ronderecord in Jerez uit 2025, maar met die tijd sloot hij de dag af op de negende positie. Acht rijders doken dus onder het ronderecord van Deniz Öncü, met Manuel González als snelste man. Hij noteerde 1:39.088, waarmee hij bijna een halve seconde sneller was dan de oude toptijd.

David Alonso volgde op anderhalve tiende op de tweede plaats, voor Izan Guevara, Álex Escrig, Barry Baltus, Alonso López en Celestino Vietti. De achtste plek op de eerste testdag in Jerez was voor Collin Veijer, die met 1:39.478 een kleine tiende onder het ronderecord dook. Met in totaal 92 afgelegde ronden was de rijder van KTM Ajo bovendien een van de productiefste rijders van de dag.

"De eerste dag verliep goed. We hebben veel ronden gereden en ik voelde me in iedere run heel comfortabel", vertelde Veijer na afloop van de maandagse actie in Andalusië. Hij haalde vertrouwen uit het feit dat hij geen zachte banden gebruikte. "Ik ben blij met deze eerste ervaring op dit circuit tijdens deze test. We hebben ook een goede rondetijd neergezet en dat zonder een zachte bandencompound te gebruiken, dus het gevoel is positief."

Collin Veijer rijdt een solide tijd en is bovendien productief in Jerez. Foto door: Red Bull KTM Ajo

"Het is fijn om weer met het hele team samen te zijn, dus over het algemeen was dit een goede start van de week en van de test. Dinsdag gaan we nog wat extra zaken uitproberen om beter voorbereid aan het seizoen te beginnen, dus daar zullen we ons op focussen om de wintertests zo goed mogelijk af te sluiten."

Veijer eindigde op de ranglijst van maandag ruim boven landgenoot Zonta van den Goorbergh. De tweede Nederlander op de grid, die dit jaar opnieuw uitkomt voor RW Racing GP, reed maandag 76 ronden op weg naar een 22e tijd. Met 1:40.301 was hij ruim 1,2 seconde langzamer dan González, maar dat nam voor hem niet weg dat hij tevreden op de eerste dag terugkeek.

"Vandaag hadden we de eerste echte dag van 2026. Het was een lange dag, we hebben veel ronden gereden en veel dingen geprobeerd. In iedere run hebben we andere dingen geprobeerd", aldus Van den Goorbergh. "Uiteindelijk ben ik blij met het gevoel. Het team heeft heel goed gewerkt en we wennen goed aan elkaar, terwijl we proberen de motor te begrijpen. Ik kijk er dus naar uit om dinsdag weer de baan op te gaan."

De Moto2-test in Jerez wordt dinsdag vervolgd. De rijders mogen dan tussen 10.00 uur en 18.00 uur op de baan verschijnen.