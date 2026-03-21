Weer problemen in Goiânia: Kwalificaties Moto2 en Moto3 uitgesteld
Het MotoGP-weekend in Brazilië blijft geplaagd worden door problemen. Ditmaal zijn de kwalificaties van de Moto2 en Moto3 tot nader order uitgesteld door een probleem met het baanoppervlak.
Foto door: German Garcia
Het eerste bezoek van de MotoGP aan Goiânia sinds 1989 verloopt tot nu toe verre van probleemloos. De planning voor de vrijdag op het Autódromo Internacional Ayrton Senna moest al op de schop door problemen op het circuit in de aanloop naar de eerste Moto3-training. Vervolgens moest de zaterdagse oefensessie van de Moto3 ook stilgelegd worden vanwege de omstandigheden op de baan.
Daar bleef het niet bij voor de organisatie van de Braziliaanse Grand Prix, zo bleek na afloop van de kwalificatie van de MotoGP. Na afloop van die sessie, waarin Fabio Di Giannantonio pole-position veroverde, werd er een probleem opgemerkt met het asfalt op start-finish. De schade aan het baanoppervlak wordt momenteel gerepareerd, maar dit heeft wel gevolgen voor de kwalificaties van de Moto2 en Moto3.
De Moto3 zou eigenlijk om 16.45 uur Nederlandse tijd beginnen met kwalificeren, maar door de problemen met het asfalt is deze sessie tot nader order uitgesteld. Dat geldt ook voor de kwalificatie van de Moto2, die om 17.40 uur Nederlandse tijd van start zou gaan.
"Vanwege de hevige regen die de regio recent geteisterd heeft, is er een probleem ontstaan met het asfalt op het rechte stuk van Autódromo Internacional Ayrton Senna", meldt de MotoGP in een verklaring over het gewijzigde programma. "De FIM en de MotoGP werken samen met de lokale promotor om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen."
Het is de bedoeling dat de MotoGP-sprintrace gewoon om 19.00 uur Nederlandse tijd wordt verreden.
Foto door: Evaristo Sa / AFP via Getty Images
"Door de tijd die het kost om deze reparaties te voltooien, is de MotoGP Sprint de eerstvolgende sessie op de baan zodra de actie hervat wordt. De kwalificaties voor de Moto2 en Moto3 zijn tot nader order uitgesteld. Om 14.00 uur lokale tijd (18.00 uur in Nederland) wordt meer informatie gedeeld."
Het is vooralsnog dus de bedoeling dat de MotoGP-sprintrace in Goiânia zoals gepland om 19.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Of dat ook gaat lukken, moet in de komende uren blijken. Er wordt dan ook meer duidelijkheid verwacht over het inhalen van de kwalificaties van de Moto2 en Moto3. Als die sessies niet ingehaald worden, kan de startopstelling voor deze races bepaald worden op basis van de uitslag van de tweede vrijdagtraining.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties