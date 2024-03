Preview Moto2 2024: Wie kan Aldeguer van wereldtitel houden?

De Moto2 staat - net als de Moto3 en de MotoGP - aan de vooravond van het langste seizoen ooit. Maar liefst 21 Grands Prix staan er op het programma in 2024, waarbij de aftrap komend weekend verricht wordt in Qatar om over ruim acht maanden ten einde te komen in Valencia. Regerend kampioen Pedro Acosta is er niet meer bij, omdat hij met GasGas Tech3 zijn debuut maakt in de MotoGP. Wel van de partij is Fermín Aldeguer, die de laatste vier races van 2023 op zijn naam schreef. Ook de Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh zijn er weer bij.

Ten opzichte van 2023 zijn er enkele dingen veranderd in de Moto2. Zo heeft de klasse een nieuwe bandenleverancier kunnen verwelkomen, want Pirelli neemt het stokje over van Dunlop. Een andere verandering heeft betrekking op het format van het weekend. Nog altijd staan er drie trainingen op het programma, maar dit jaar tellen die niet allemaal meer mee voor het afdwingen van rechtstreekse plaatsing voor Q2. Dat geldt alleen voor trainingen 1 en 2, die vrijdagmiddag en zaterdagochtend verreden worden. De eerste oefensessie gaat in 2024 als vrije training door het leven en is vooral bedoeld om de rijders rustig op gang te laten komen en te laten wennen aan het circuit en de omstandigheden.

Aldeguer begint als topfavoriet

Met het ontbreken van Pedro Acosta staat in ieder geval vast dat de Moto2 in 2024 een nieuwe kampioen kroont. Op voorhand lijken er enkele serieuze gegadigden te zijn, te beginnen met Fermín Aldeguer. De pas 18-jarige Spanjaard won de laatste vier races van 2023 en stond er tijdens de driedaagse test in Jerez opnieuw goed bij. De Speed Up-rijder stond door zijn sterke prestaties vorig jaar al in de belangstelling van MotoGP-teams VR46 en Honda en hoopt met een wereldtitel op zak alsnog de stap omhoog te maken in 2025.

Aldeguer kan echter rekenen op de nodige sterke tegenstanders, te beginnen met Aron Canet. De Spanjaard is overgestapt naar Fantic Racing en hoopt bij het Italiaanse team eindelijk zijn eerste zege in de Moto2 te pakken. In Jerez maakte hij veel indruk door twee dagen als snelste af te sluiten, gevolgd door een vijfde plek op de slotdag. De consistentste factor van de test was echter Joe Roberts, die na drie jaar is teruggekeerd bij OnlyFans American Racing. Op alle testdagen noteerde de Amerikaan de tweede tijd, waarmee hij laat zien dat het met de huidige vorm wel goed zit.

Bo Bendsneyder is voor het zevende seizoen op rij van de partij in de Moto2. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De hoogst geklasseerde rijder van 2023 die in 2024 ook van de partij is, is Tony Arbolino. De Italiaan van Marc VDS Racing maakte in de eerste fase van het seizoen veel indruk, maar viel in de tweede seizoenshelft juist tegen. Tijdens de test in Jerez bleef hij iets meer op de achtergrond, maar in de titelstrijd kan hij niet uitgevlakt worden. Dat geldt eveneens voor Jake Dixon. Somkiat Chantra meldde zich wel consistent in de top-acht en begint zodoende ook als outsider aan de titelstrijd, net als Manuel Gonzalez en Marcos Ramirez.

Van de nieuwkomers in de Moto2 liet Ai Ogura de beste indruk achter in Jerez door iedere dag in de top-tien te eindigen. Hij deed het daarmee beter Moto3-kampioen Jaume Masià, die bij Gas UP debuteert in de Moto2. De Spanjaard geldt op voorhand niet als een van de favorieten of outsiders voor de wereldtitel en komt aan de zijde van Bo Bendsneyder te rijden. De Rotterdammer staat aan de vooravond van zijn zevende seizoen in de Moto2 en werkte een solide test af met de elfde, negende en veertiende tijd. Net als de afgelopen twee seizoenen krijgt hij gezelschap van Zonta van den Goorbergh, die opnieuw voor het Nederlandse Fieten Olie Racing GP uitkomt. Ook hij leverde een solide test af met P17, P18 en P9 als dagresultaten. De strijd om de zeges lijkt zodoende een lastig verhaal te worden, maar consistente puntenfinishes lijken voor beide Nederlanders tot de mogelijkheden te behoren.

Overzicht teams en rijders Moto2-seizoen 2024

Recordkalender met 21 Grands Prix

Net als de MotoGP en Moto3 begint de Moto2 tussen 8 en 10 maart aan het langste seizoen uit de geschiedenis van het kampioenschap. Hoewel de GP van Argentinië al geschrapt is wegens het schrappen van staatssteun voor het evenement, staan er nog altijd 21 Grands Prix op het programma. Na een relatief rustige eerste fase staan er voor de zomerstop twee double-headers op het programma: eerst Catalonië en Italië, enkele weken later volgen de TT van Assen (30 juni) en Duitsland (7 juli) als laatsten voor de zomerstop.

Na de zomerse onderbreking worden er nog elf Grands Prix verreden en dat belooft een intense fase te worden. Zo staan er tussen 1 september en 3 november in tien weekenden tijd maar liefst acht Grands Prix op het programma. Eerst staat er een double-header in Aragón en Misano op het programma, gevolgd door triple-headers in India, Indonesië en Japan én Australië, Thailand en Maleisië. Op 17 november wordt het seizoen volgens traditie afgesloten met de Grand Prix van Valencia.

Kalender Moto2-seizoen 2024