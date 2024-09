Preicanos wijst opmerkelijke redenen aan voor vroegtijdig vertrek Bendsneyder

Enkele minuten voor de start van de Moto2-race op Misano deelde Bo Bendsneyder op de grid met Ziggo Sport mee dat dit zijn laatste Moto2-race zou zijn. Het leidde tot veel verontwaardiging, aangezien Preicanos Racing Team nog niks had gedeeld over zijn toekomst. Dat is enkele dagen na de race wel het geval. "Ons besluit was oorspronkelijk gepland voor het einde van het seizoen [in november], maar de rijder heeft dat niet geaccepteerd en koos ervoor om zijn contract op zijn eigen voorwaarden te beëindigen, met onmiddellijke ingang, afgelopen zondag voor de start van de race in Misano", laat het team in een verklaring weten.

Eerder dit jaar nam advocatenkantoor Preico Jurídicos het Gas Up-team over, waarna het team omgedoopt werd tot Preicanos. Onder de nieuwe eigenaar kreeg Bendsneyder garantie dat hij het seizoen mocht afronden bij het team, maar dat is dus niet gebeurd. "Na zes jaar samenwerking met Bo Bendsneyder is zijn klassering ondanks zijn uitgebreide ervaring niet verbeterd. Het team had oorspronkelijk besloten om de contractuele relatie aan het einde van het seizoen te beëindigen", verklaart Preicanos.

"Met de onverwachte verandering in zijn recente mediaoptredens en zonder het team vooraf officieel op de hoogte te stellen van zijn intenties, is de beslissing genomen om de relatie tussen het team en de rijder te beëindigen", voegt het team toe. Daarnaast doet Preicanos enkele opvallende openbaringen in de verklaring waarin bevestigd wordt dat Bendsneyder dus per direct aan de kant is gezet. "Deze beslissing volgt na de schending van een aantal belangrijke punten in zijn contract, waaronder vertrouwelijkheidsclausules, respect voor zijn teamgenoten en technische staf en prestaties die achterbleven bij wat was afgesproken gedurende het seizoen."

Ongepast gedrag

Preicanos-teameigenaar Raúl Castañeda zou volgens de verklaring aan Bendsneyder gevraagd hebben om vertrouwen te hebben in hem, zodat hij hem kon opleiden voor de MotoGP. "Na jaren van proberen zonder betere resultaten dan een derde plek, kon hij er niet tussenuit springen", aldus Preicanos. "De lengte en het gewicht van de coureur beïnvloedden zijn prestaties in een categorie die wordt gekenmerkt door de kleinere motoren. Castañeda was vastbesloten om met hem samen te werken, hem te steunen en hem vooruit te helpen, zoals hij hem meerdere malen had laten weten. Bo koos er echter voor om geen vertrouwen te hebben in Raúl Castañeda's potentieel. Raúl en Eduardo [Perales] betreuren Bo's beslissing, en ondanks dat de rijder wegging zonder afscheid te nemen, nemen ze het hem niet kwalijk. Raúl zegt: "Ik was ooit ook jong en heb veel fouten gemaakt in het leven, maar ik weet zeker dat hij in de toekomst, als hij een gezin heeft en begrijpt hoe het is om veel uitdagingen in het leven te overwinnen, zal beseffen dat ik hem het beste advies heb gegeven.""

"Tijdens zijn carrière bij ons heeft Bendsneyder veel talent getoond, maar zijn sportieve resultaten voldeden niet aan de verwachtingen van het team. Bovendien heeft zijn ongepaste gedrag tegenover de technische staf aan het begin van dit seizoen, samen met het lekken van vertrouwelijke informatie, voor onhoudbare spanningen binnen het team gezorgd", stelt Preicanos. Het team heeft naar eigen zeggen de situatie 'zorgvuldig geëvalueerd' en vastgesteld dat de omstandigheden hebben geleid tot de beëindiging van het contract. "We bedanken Bo voor zijn inzet en toewijding door de jaren heen en wensen hem het allerbeste in zijn toekomstige sportieve inspanningen. Misschien is hij meer beoordeeld om wat hij niet heeft gedaan dan om wat hij wel heeft gedaan."

Preicanos blijft voorlopig wel doorgaan met Masia, maar laat weten dat nu een zoektocht begint naar een vervanger van Bendsneyder om het restant van het Moto2-seizoen af te werken.