Bendsneyder crasht na doorbraak in Portugal

Bendsneyder had op vrijdag en zaterdag grote problemen met het vertrouwen aan de voorkant van de machine. Pas in de warm-up werd een doorbraak geboekt waarna de Rotterdammer vanaf de 26ste plaats mocht vertrekken. In de eerste rondjes van een chaotische Moto2-race won hij aardig wat posities, maar in de achtste ronde ging het mis.

“De omstandigheden in de race waren heel lastig”, zei Bendsneyder met het oog op de hitte in Portugal. “Er waren ontzettend veel crashes. Het is lastig om naar voren te rijden vanaf de 26ste plaats, maar ik heb alles gegeven en heb mijn best gedaan. We hebben eigenlijk helemaal niet gereden met een volle tank, in de ochtend was het belangrijk om de goede basis te vinden. Ik verloor de voorkant van de machine toen ik crashte.”

In die ochtendsessie vond Bendsneyder waar hij het hele weekend naar had gezocht: vertrouwen in de voorkant van de machine. “Het is een ontzettend lastig weekend geweest, maar ik ben heel blij dat we een doorbraak hebben gemaakt tijdens de warm-up. Het was heel laat, maar het team heeft geweldig werk verzet om mij mijn gevoel terug te geven. In de warm-up was ik een seconde sneller dan in de kwalificatie, dat was heel goed.”

Ook teamgenoot Tom Lüthi eindigde buiten de punten op de zeventiende plaats. In het kampioenschap staat Bendsneyder nu op de veertiende plaats.