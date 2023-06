Dunlop is momenteel nog de exclusieve bandenleverancier van de Moto2 en Moto3, iets wat het Ierse bedrijf al ruim tien jaar is. De huidige overeenkomst met MotoGP-promotor Dorna loopt eind 2023 af, wat meteen ook het einde van de samenwerking betekent. Pirelli heeft zich namelijk gemeld om vanaf 2024 het bandenmerk van de twee klassen onder de MotoGP te worden. De firma uit Milaan breidt hiermee de aanwezigheid in de auto- en motorsport verder uit. Zo is Pirelli al de bandenleverancier van onder meer de Formule 1, het World Rally Championship en het WK Superbikes, maar ook in zo'n dertig kleinere disciplines in meer dan veertig landen. Daarnaast levert het ook banden aan diverse topteams in de MXGP en MX2.

De entree van Pirelli in het wereldkampioenschap beperkt zich vooralsnog alleen tot de Moto2 en Moto3. Voor de MotoGP beschikt Michelin over een exclusief contract om tot en met 2026 de banden te leveren. Uit informatie van Motorsport.com blijkt dat promotor Dorna voorlopig geen plannen heeft om een aanbesteding te doen om op korte of middellange termijn nieuwe leveranciers aan te trekken. Ook zijn er geen plannen om meerdere merken met elkaar te laten concurreren, zoals in het verleden wel is gebeurd. Naar verluidt is Pirelli ook aangesteld als de leverancier van diverse kleinere kampioenschappen, zoals het Junior GP World Championship, de Asia Talent Cup en de onlangs opgerichte Latin America Talent Cup. Jonge talenten rijden daarvoor al in hun vroege jaren op het rubber waar zij tot de stap naar de MotoGP mee blijven rijden.

Daar waar Pirelli de exclusieve rechten voor de banden in de Moto2 en Moto3 heeft bemachtigd, is het nog onzeker of het bedrijf na 2024 nog actief is in de Formule 1. Men heeft zich wel aangemeld voor de aanbesteding om tussen 2025 en 2027 de banden te leveren in de koningsklasse van de autosport, maar daarbij krijgt het in ieder geval tegenstand van één andere bandenfirma. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hierbij om Bridgestone, dat tussen 2003 en 2015 actief is geweest in de MotoGP en tussen 1998 en 2010 diverse jaren de exclusieve leverancier in de Formule 1 was.