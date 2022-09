Acosta zegeviert in Moto2-race Aragon, Bendsneyder pakt een punt

WK-leider Augusto Fernandez, die eerder deze week zijn MotoGP-contract voor 2023, begon voortvarend aan de 21 ronden lange Grand Prix van Aragon. Hij nam de leiding en bleef uit het gedrang in de eerste ronde. San Marino-winnaar Alonso Lopez gleed al na een paar bochten onderuit en wat volgde was een accordeon-effect in de rest van het veld. Marcel Schrotter ging daardoor even verder onderuit terwijl ook Zonta van den Goorbergh opgehouden werd door het incident. De coureur uit Breda kon zijn weg nog vervolgen, maar ging in de zevende ronde alsnog onderuit in de Corkscrew van MotorLand Aragon.

Die val zorgde Van den Goorbergh ervoor dat er nogal wat grind op de baan terechtkwam, maar de wedstrijdleiding zag geen reden om de wedstrijd te neutraliseren. Raceleider Fernandez kwam er als eerste langs, maar hield flink in toen hij de steentjes voor zich zag liggen. Pedro Acosta en Aron Canet op de derde plek deden hetzelfde, maar zij konden de jacht op Fernandez wel openen. Het duurde tot de negende ronde voordat Acosta de aansluiting gevonden had bij zijn teamgenoot. Op het achterste rechte stuk pakte Acosta vervolgens de leiding in de wedstrijd over. Vrijwel direct kon de Spaanse Moto3-kampioen een gaatje slaan, hij hield die plek tot het eind van de race vast.

Acosta pakte zijn tweede overwinning van het seizoen in de Moto2-klasse. Zijn teamgenoot Augusto Fernandez moest in het vervolg van de race afrekenen met Aron Canet, maar dat lukte niet. Fernandez had te veel van zijn banden gevraagd en moest ook Canet laten gaan. Voor Pons-rijder Canet was het alweer zijn negende tweede plek in de Moto2-klasse. Fernandez eindigde op de derde plek en zijn titelrivaal Ai Ogura werd vierde. De Japanner hield zijn verlies in het kampioenschap daarmee beperkt. Het verschil was vier punten, na de Aragon GP is het voordeel van Fernandez opgelopen tot zeven WK-punten.

Tony Arbolino vocht in de laatste ronde met Ogura, maar de Italiaan slaagde er niet in om nog toe te slaan. Jake Dixon lag op koers voor de zesde plek tot hij in de laatste ronde crashte bij het insturen van de twaalfde bocht. De Engelsman verloor daardoor een solide resultaat. Fermin Aldeguer werd daardoor zesde, Somkiat Chantra eindigde als zevende. Jorge Navarro kwam als achtste aan de meet voor Joe Roberts. Celestino Vietti eindigde op de tiende plek, de VR46-rijder heeft de aansluiting in het kampioenschap langzamerhand verloren.

Bo Bendsneyder kende vanaf de zestiende startplek een lastige race. Hij had niet het tempo om naar voren te vechten en eindigde op de vijftiende plaats. Dat leverde Bendsneyder een WK-punt op.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Aragon