Acosta stelt Moto2-wereldtitel veilig met P2 in Maleisië, Aldeguer wint

Sepang International Circuit kon zondag het decor worden van de beslissing in het wereldkampioenschap Moto2. Pedro Acosta kon de titel veilig stellen door op het podium te eindigen, terwijl Tony Arbolino juist dertien punten moest inlopen om iets van een kans te houden op de wereldtitel. De kemphanen kwalificeerden zich zaterdag op de posities zes en zeven, ruim achter polesitter Fermin Aldeguer. Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder verzekerden zich in de kwalificatie van de twintigste en 22ste startpositie voor de race over zeventien ronden.

Vanaf pole-position kwam Aldeguer goed van zijn plek, maar Manuel Gonzalez beleefde vanaf de derde positie een nog betere start. De Yamaha VR46-rijder dook als eerste de eerste bocht in, maar zag de polesitter vervolgens aan de binnenkant opduiken. Bij het uitkomen van de bocht leidde dat tot contact, waardoor Gonzalez onderuit ging. Iedereen kon hem ontwijken, maar de goed gestarte Arbolino werd daardoor wel gehinderd. Hij viel daardoor terug naar de zevende positie, terwijl Acosta juist achter Aldeguer aansloot op de tweede positie. Marcos Ramirez pakte de derde stek, voor Celestino Vietti, Aron Canet, Ai Ogura en Arbolino. Van den Goorbergh kwam na de openingsronde als negentiende door, Bendsneyder moest het op dat moment doen met de 27ste positie.

In de tweede ronde leek Arbolino de strijd om de wereldtitel al in het slot te gooien. De Spanjaard wilde in de negende bocht voorbij aan Ogura, maar vergaloppeerde zich daarbij en zou daardoor terugvallen naar de 24ste positie. Hij was niet de enige die een foutje maakte. Wildcardrijder Azroy Anuar was aan het einde van de eerste ronde al gecrasht, waarna Lukas Tulovic dat voorbeeld volgde tegen het einde van de tweede ronde. In de daaropvolgende ronde ging het juist mis voor Vietti en Izan Guevara, die vrijwel gelijktijdig in losse incidenten onderuit gingen in de negende bocht. Twee ronden later overkwam Sergio Garcia en Kohta Nozane precies hetzelfde in dezelfde bocht. Voor Pons draaide de race een ronde later helemaal uit op een drama, want Canet ging in bocht twee eveneens onderuit. De Spanjaard was al ver teruggevallen, nadat hij een long lap-straf moest inlossen wegens een crash onder een gele vlag in de kwalificatie.

Aldeguer controleert race, Acosta komt niet in gevaar

Vooraan had Aldeguer de situatie op dat moment helemaal onder controle. Hij had een voorsprong van 3,4 seconden opgebouwd richting Acosta, die op zijn beurt weer 1,6 seconde marge had naar Ramirez. Alonso Lopez was intussen opgeklommen naar de vierde positie op de tweede Boscoscuro van SpeedUp, met Ogura en Dixon daar weer achter op de posities vijf en zes. Aldeguer kon het tempo intussen hoog houden en zou steeds verder uitlopen, waardoor zijn voorsprong na elf ronden al zes seconden bedroeg. Ogura zette op dat moment in de laatste bocht met succes de aanval in op Lopez, waardoor de Japanner de vierde positie overnam. Anuar was toen al voor de tweede keer gecrasht, waarmee het optreden van de Maleisiër vroegtijdig ten einde kwam.

Arbolino probeerde zich weer naar voren te knokken in het restant van de race, wat hem in de twaalfde ronde weer op de twaalfde positie bracht na een inhaalactie op Jeremy Alcoba. De Nederlanders reden in dat stadium van de race nog altijd buiten de punten. Bendsneyder was wel voorbij gegaan aan Van den Goorbergh, maar gezien het relatief grote gat naar de nummer zeventien Taiga Hada leek er niet meer dan de achttiende en negentiende positie in te zitten voor het tweetal. Voor Ogura leek dat wel het geval, want na zijn inhaalactie op Lopez reed hij het gat richting Ramirez en de laatste podiumplek met rasse schreden dicht. Tot een inhaalactie kwam het in de slotfase van de race echter niet meer.

Het gebeurde ver achter Aldeguer, die in Maleisië zijn tweede opeenvolgende Moto2-zege boekte. De meeste aandacht ging echter naar Acosta, die met zijn tweede plek in Sepang de wereldtitel veiligstelde. Voor de rijder uit Mazarrón is het zijn tweede titel, nadat hij in 2021 al de sterkste was in de Moto3. Ramirez werd achter Acosta derde en pakte zijn eerste podium in de Moto2, op de voet gevolgd door Ogura en Jake Dixon, die profiteerde van de crash van Lopez in de laatste ronde. Somkiat Chantra werd zesde, voor Sam Lowes, Joe Roberts en Albert Arenas. Arbolino eindigde uiteindelijk nog op de tiende stek doordat hij Barry Baltus passeerde in de laatste ronde, terwijl Alcoba, Alex Escrig, Filip Salac en Dennis Foggia de laatste punten veiligstelden. Bendsneyder besloot de race uiteindelijk op de zeventiende stek, Van den Goorbergh werd achttiende.

Ondanks de beslissing in de titelstrijd komt de Moto2 volgend weekend gewoon weer in actie voor de voorlaatste race van 2023: de Grand Prix van Qatar.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Maleisië