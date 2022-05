Acosta lost belofte in met dominante Moto2-overwinning in Mugello

De KTM Ajo-coureur begon vanaf de tweede plek aan de wedstrijd in Mugello, maar nam vanaf het begin het heft in handen. Samen met polesitter Aron Canet stak Acosta boven het veld uit in de 21 ronden durende race. Acosta nam het initiatief en legde het veld zijn wil op. Alleen in de derde ronde maakte de Moto3-kampioen van vorig jaar een foutje waardoor hij de leiding in de wedstrijd even inleverde. Nog geen halve ronde later veroverde Acosta de koppositie terug en voerde hij de druk op bij Canet.

De gedecoreerde Pons-rijder kon het tempo van Acosta lang volgen, maar ging in de veertiende ronde onderuit bij het insturen van Bucine. De nummer drie uit de WK-stand kreeg zo een nieuwe dreun te verwerken, maar hij was niet de enige. Acosta kon de laatste ronden zonder veel problemen uitrijden en pakte zijn eerste overwinning op het tweede niveau. Met zijn 18 jaar en 4 dagen is hij de jongste racewinnaar ooit in Moto2.

Joe Roberts profiteerde van het uitvallen van Canet en pakte de tweede plaats na een puike race van de Amerikaan. Ai Ogura kreeg de laatste podiumplek in de schoot geworpen toen WK-leider Celestino Vietti door technische problemen uitviel. Twee ronden voor het eind van de race gaf de VR46-machine van Vietti de geest, hij zag daardoor zijn voorsprong in het klassement als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Tony Arbolino eindigde op de vierde plaats, maar kreeg in de slotfase nog wel een straf. Hij vocht rondenlang met teamgenoot Sam Lowes, maar in Luco was de Italiaan te optimistisch. Na een touché ging Lowes onderuit. Arbolino werd als schuldige aangewezen, maar kon de vierde plaats vasthouden. Augusto Fernandez kende een moeilijk begin van de race, maar eindigde op de vijfde plek voor Jake Dixon en Cameron Beaubier.

Alonso Lopez tekende voor een nieuwe top-tien, hij werd achtste voor Marcel Schrotter en oud-Moto3-kampioen Albert Arenas op de tiende plek. Op de elfde plek eindigde Bo Bendsneyder. De Nederlander mocht als zeventiende beginnen aan de race, maar viel in de openingsfase terug tot de 23e stek. Hij herpakte zich en was op een gegeven moment de snelste op de baan. Met een paar mooie inhaalacties en de afvalrace vooraan kwam Bendsneyder tot de elfde stek.

Zonta van den Goorbergh verloor vanaf de 26e plek ook een paar posities aan het begin van de race, maar kwam uiteindelijk nog heel dicht aan het wiel van Manuel Gonzalez. De man uit Breda eindigde op de 21e plaats.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Italië

Uitslag volgt.