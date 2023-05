Acosta wil met KTM naar MotoGP: "Niet in oranje? Dan in rood"

Pedro Acosta is hard op weg naar de MotoGP. De nog altijd pas achttienjarige Spanjaard werd in 2021 wereldkampioen in de Moto3 en gaat na de eerste vier races in 2023 aan de leiding in de Moto2. Hij heeft naar verluidt al een contract om in 2024 bij KTM zijn debuut in de MotoGP te maken. Het liefste zou Acosta dat natuurlijk doen bij het fabrieksteam, maar het is de vraag of daar volgend jaar een plekje vrijkomt. Brad Binder en Jack Miller zijn namelijk uitstekend aan het seizoen begonnen en bivakkeren momenteel allebei in de top-vier van het kampioenschap. Mocht het fabrieksteam besluiten om verder te gaan met de huidige rijders, dan vindt Acosta het ook geen probleem om in 2024 te debuteren in dienst van satellietteam Tech3 GasGas.

"Ik rij al vijf jaar op KTM, drie jaar in het wereldkampioenschap en twee jaar in de Red Bull Rookies Cup. Toen ik zonder team zat voordat ik naar het wereldkampioenschap kwam, waren zij de eersten die me vertelden dat ze me nog een jaar in de Rookies zouden geven als ik geen motor kon vinden", antwoordde Acosta in Jerez op een vraag van Motorsport.com. "Zoals ik vorig jaar al zei, is KTM mijn prioriteit. Mijn voorkeur gaat naar het dragen van oranje, maar ik snap dat het moeilijk wordt omdat Brad en Jack het zo goed doen. Dus als dat niet lukt, dan ga ik voor rood. Ik heb veel vertrouwen in ze. Ze hebben mij een goede motor gegeven toen ik naar de Moto3 kwam, dus ik hoop dat dit weer het geval is als ik naar de MotoGP ga."

Op zoek naar consistentie in jacht op Moto2-titel

In zijn eerste seizoen in de Moto2 was Acosta zo nu en dan nog wat onstuimig. Blessureleed stond verdere progressie in de weg. Dit jaar laat hij zien dat hij qua volwassenheid een nieuwe stap heeft gezet. Door P2 veilig te stellen in Jerez en niet alles in te zetten op de overwinning, zette hij het kampioenschap op de eerste plaats. "We moeten blij zijn. Het team heeft heel goed gewerkt. Vorig jaar hadden we in deze omstandigheden veel meer moeite, terwijl we dit jaar best competitief zijn. We hebben een stap gezet in de kwalificaties. Ook in Jerez waren we snel, terwijl we daar vorig jaar moeite hadden. Er wordt goed gewerkt en er is geen ander team dat op zaterdag tot 22.30 uur op het circuit blijft om met mij te praten. Dat we zo close zijn en hetzelfde doel hebben, helpt ons om deze lijn voort te zetten."

Acosta erkent dat hij in Jerez geen nieuwe aanval inzette op uiteindelijke winnaar Sam Lowes, omdat het kampioenschap meer prioriteit heeft dan het winnen van losse Grands Prix. "Toen hij me in de race passeerde, dacht ik eraan om hem in bocht 1 terug te pakken. Hij gaf me daar echter geen kans voor", aldus het toptalent. "We hebben geen plan, maar wel een doel. Dat is niet om altijd de snelste te zijn, maar om in iedere race zoveel mogelijk punten te scoren. In Argentinië betekende dat de finish halen, in Austin was dat winnen en hier was dat de tweede plek. Het belangrijkste is om de consistentie te hebben die we vorig jaar misten."