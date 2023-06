Acosta heer en meester op Mugello, twee punten voor Bendsneyer

Aron Canet had ondanks een crash in Q2 de pole-position voor zich opgeëist. Naast hem op de eerste rij namen WK-tweede Pedro Acosta en Sam Lowes plaats. Joe Roberts, Filip Salac en Jake Dixon sloten aan op de tweede rij. Bo Bendsneyder ving de wedstrijd over negentien ronden aan vanaf de twintigste plek, twee plaatsen voor Zonta van den Goorbergh.

Acosta pakte bij de start de leiding. In gevecht met de naar voren gestormde Alonso Lopez, vertrokken van P9, vloog Lowes er in de openingsronde af. Lopez botste bij een inhaalactie tegen de Brit. Hij werd voor deze actie bestraft met een long lap penalty. Lopez lag na het wegvallen van Lowes tweede, voor kampioenschapsleider Tony Arbolino en Canet. Bij de eerste bocht na de start waren Fermin Aldeguer, Jeremy Alcoba en Darryn Binder betrokken bij een crash; zij lagen daarmee uit de wedstrijd.

Acosta kneep er in de openingsfase tussenuit. Hij genoot na vijf ronden een voorsprong van ruim twee seconden. Arbolino volgde als tweede met Salac in zijn kielzog. Canet had moeite om het duo te volgen en lag vierde. Lopez viel terug tot buiten de top tien doordat hij de long lap penalty niet goed uitvoerde en voor een tweede keer de opgelegde straf moest incasseren.

In het tweede deel van de wedstrijd breidde Acosta zijn voorsprong verder uit. Salac kreeg het steeds moeilijker en zag Canet, Dixon, Celestino Vietti voorbij komen. Ook Lopez haalde hem in de slotfase in. Acosta finishte onbedreigd als eerste. Zijn voorsprong bedroeg ruim zes seconden op Arbolino. Dixon klopte Canet en mocht mee naar het podium.

Van den Goorbergh ging halverwege de wedstrijd onderuit bij Scarperia, de tiende bocht van Mugello. Hij vocht buiten de punten met onder andere Bendsneyder. Bendsneyder tikte als veertiende de eindstreep aan en pakte zo twee WK-punten. Fieten Olie Racing GP-rijder Barry Baltus bleef met een zestiende met lege handen. Veteraan en drievoudig Mugello-winnaar Mattia Pasini, in Mugello gastrijder voor Fieten Olie Racing GP, finishte als elfde.

In de WK-stand leidt Arbolino met 119 punten. Acosta is iets ingelopen; hij staat tweede met 99. Daarachter volgen Lopez (71), Salac (69) en Canet (65). Bendsneyer is de nummer vijftien met 18 punten, vlak voor Baltus (16). Van den Goorbergh moet zijn eerste WK-punten nog scoren.

De volgende race is de Grand Prix van Duitsland op zondag 18 juni.

