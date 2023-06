Acosta domineert Moto2-race Sachsenring, Nederlanders puntloos

Na twee natte vrije trainingen stelde Pedro Acosta zaterdag in de droge kwalificatie de pole-position voor de Moto2-race in Duitsland veilig door af te rekenen met Tony Arbolino en Jake Dixon. Van de twee Nederlanders was Bo Bendsneyder de enige die zich plaatste voor Q2, waarin hij uiteindelijk tot de vijftiende tijd kwam. Dat was ook de positie waar de Rotterdammer mocht starten, terwijl landgenoot Zonta van den Goorbergh vanaf P23 aan de 25 ronden tellende race op de Sachsenring moest beginnen.

Voor Bendsneyder was de racevreugde in Saksen van korte duur. Na de start werd de rijder van het SAG Racing Team bij het aanremmen van de eerste bocht aangetikt door de bijzonder laat remmende Jeremy Alcoba. Bendsneyder knalde vervolgens tegen Darryn Binder aan en werd van zijn machine geworpen, terwijl ook Binder in de grindbak eindigde. Alcoba werd uiteindelijk bestraft met een long lap-penalty voor zijn aandeel in de crash. Helemaal vooraan pakte Arbolino de kopstart, voor Acosta en Dixon. De tegenaanval van Acosta liet echter niet lang op zich wachten: in de twaalfde bocht drukte hij zijn KTM Ajo-Kalex onder de motor van Arbolino door om de leiding te heroveren.

De twee leiders slaagden er meteen in om een gaatje te slaan richting Dixon, die bij het ingaan van de tweede ronde werd gepasseerd door Alonso Lopez en niet veel later ook Aron Canet langszij zag komen. Canet nam bij de start van de derde ronde ook de derde positie over van Lopez, die in de zes daaropvolgende ronden ook Dixon en Somkiat Chantra zag passeren. Chantra nam daarmee de vierde plek over, doordat Canat in de zesde ronde vanaf de derde positie was gecrasht en uitvaller werd. Voor Van den Goorbergh betekende die valpartij weer een plekje winst op, waardoor hij op de achttiende positie aanbelandde.

Vooraan slaagde Acosta er intussen in om langzaam maar zeker een gaatje te slaan richting Arbolino. De leider kwam na tien ronden met 2,3 seconden voorsprong door, terwijl Arbolino op dat moment een marge van anderhalve seconde had ten opzichte van Dixon op P3. Dat verschil zou niet lang blijven bestaan, want vanaf de dertiende ronde wist de Brit van GasGas steeds iets van zijn achterstand af te knabbelen. Met nog zo'n vijf ronden te gaan wist Arbolino het verschil weer wat te vergroten, maar dat bleek een opmaat te zijn naar een slotoffensief van Dixon.

Dat gebeurde echter op enkele seconden achter Acosta, die op dominante wijze naar zijn tweede opeenvolgende zege en zijn vierde van het seizoen reed. Daarachter gaf Arbolino geen kansjes weg aan Dixon om zo de tweede plek veilig te stellen en de schade in het kampioenschap te beperken. Achter Dixon reed Chantra keurig naar de vierde plek, gevolgd door Lopez en Manuel Gonzalez. Sam Lowes viel ietwat tegen met een zevende plaats, voor Fermin Aldeguer, Albert Arenas en Celestino Vietti op P10. De laatste punten in Duitsland belandden bij Sergio Garcia, Barry Baltus, Filip Salac, Ai Ogura en Dennis Foggia. Voor Van den Goorbergh bleven punten buiten bereik: hij eindigde op 35 seconden van Acosta op de achttiende positie.

De Moto2-coureurs krijgen na de Duitse GP maar weinig rust, want komende vrijdag beginnen zij aan de vrije trainingen voor de Dutch TT in Assen.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Duitsland